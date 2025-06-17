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OTKRILA DETALJE

Jelena Karleuša potvrdila vezu sa košarkašem: "Ogroman je u svakom smislu"

On je zaista divan momak, rekla je pjevačica

Jelena Karleuša - Avaz
Jelena Kareluša - Avaz
Jelena Kareluša - Avaz
Jelena Kareuša - Avaz
Jelena Kareluša - Avaz
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E. A.

17.6.2025

Spekulisalo se mjesecima da se muzička zvijezda Jelena Karleuša već neko vrijeme viđa s 16 godina mlađim košarkašem Nikolom Jovanovićem.

Nakon dužeg vremena, pop diva je odlučila potvrditi ove navode i pred čitavom nacijom priznati svoje emocije.

– Nikola Jovanović ne želi biti dio javnosti i svaki put kad se njegovo ime spomene doživi veliki stres. On je zaista divan momak i provodim lijepe trenutke s njim. Ima preko dva metra, dva i po. Avatar je, ogroman je – rekla je Karleuša u podcastu kod Bokija 13 u Skoplju.

Podsjetimo, Karleuša je ranije zainteresirala javnost tokom jedne igre u kojoj je Nikola Jovanović proglašen najzgodnijim muškarcem, što je dodatno podgrijalo tadašnje špekulacije o njihovom odnosu. Sada je sve i službeno potvrđeno.
# NIKOLA JOVANOVIĆ
# JELENA KARELUŠA
# KOŠARKAŠ
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