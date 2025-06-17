Jelena Karleuša potvrdila vezu sa košarkašem: "Ogroman je u svakom smislu"

Spekulisalo se mjesecima da se muzička zvijezda Jelena Karleuša već neko vrijeme viđa s 16 godina mlađim košarkašem Nikolom Jovanovićem.

Nakon dužeg vremena, pop diva je odlučila potvrditi ove navode i pred čitavom nacijom priznati svoje emocije.

– Nikola Jovanović ne želi biti dio javnosti i svaki put kad se njegovo ime spomene doživi veliki stres. On je zaista divan momak i provodim lijepe trenutke s njim. Ima preko dva metra, dva i po. Avatar je, ogroman je – rekla je Karleuša u podcastu kod Bokija 13 u Skoplju.