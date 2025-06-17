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DA SE PREPADNEŠ

Život je nije mazio, a estetske operacije su je uništile: Ovako danas izgleda jedna od omiljenih ljepotica 90-ih

Njena fizička transformacija postala je jedan od glavnih razloga zbog kojih je njeno ime ponovo dospjelo u naslovnice

Lara Flyn Boyle. ABC

D. H.

17.6.2025

Lara Flynn Boyle, američka glumica koja je postala prepoznatljivo ime tijekom 1990-ih godina, najpoznatija je po svojoj ulozi u kultnoj seriji Twin Peaks i kasnijim angažmanima u serijama poput The Practice.

Lara Flynn Boyle (55), poznata po ulozi u kultnoj seriji Twin Peaks, postala je zvijezda 90-ih godina, a kasnije je nastavila s uspješnom karijerom u televiziji, osobito u seriji The Practice. Privatni život, uključujući romantičnu vezu s Jackom Nicholsonom, bio je pod stalnom medijskom pažnjom, ali glumica je uvijek bila poznata po distanci od javnosti. Tijekom godina, njezin izgled drastično se promijenio, a spekulacije o plastičnim operacijama postale su česte, osobito zbog promjena u licu i usnama.

Twin Peaks, serija Davida Lyncha, bila je ključni trenutak u njezinoj karijeri, gdje je utjelovila lik Sanne Palmer. Uloga u ovoj seriji, koja se bavi mračnim i nadrealnim temama, pomogla je izgraditi njezinu reputaciju u Hollywoodu.

Iako nije uspjela ponoviti takav uspjeh u karijeri na velikom ekranu, Boyle je zadržala stalnu prisutnost na televiziji, posebno u seriji The Practice, koja joj je donijela pohvale kritike i nominacije za nagrade.

Iako su njezine glumačke sposobnosti bile prepoznate, privatni život Lare Flynn Boyle često je bio pod povećalom javnosti.

Tijekom godina, njezini romantični odnosi, osobito veza s glumcem Jackom Nicholsonom, koji je bio gotovo dvostruko stariji od nje, bili su predmet medijskih spekulacija. No, nikada javno nije pričala o detaljima iz svog ljubavnog života.

Međutim, prije nekoliko godina, njena fizička transformacija postala je jedan od glavnih razloga zbog kojih je njeno ime ponovo dospjelo u naslovnice.

Međutim, prije nekoliko godina, njezina fizička transformacija postala je jedan od glavnih razloga zbog kojih je njezino ime ponovo dospjelo u naslovnice.

Lara Flyn Boyle danas. Screenshot

Posebno u kasnijim godinama, lica Lare Flynn Boyle postalo je neprepoznatljivo, a mnogi su komentirali njezine promjene u obliku usana i konturama lica, što je izazvalo šuškanja o estetskim zahvatima, poput filera ili operacija nosa i lica.

# HOLLYWOOD
# GLUMICA
# LARA FLYNN BOYLE
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