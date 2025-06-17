Banjalučanin Armin Osmančević kreirao je odjeću za kraljevsku porodicu Švedske, Rokfelerovog zeta, sarađivao s Bijons i Kajli Minog

Rođeni Banjalučanin Armin Osmančević sa porodicom je 90-tih izbjegao u Švedsku, a danas je jedno od značajnih imena na svjetskoj modnoj sceni. Status izbjeglice nije ga spriječio da ostvari snove.

Protekle tri decenije živio je na nekoliko adresa u više različitih zemalja, i kaže da “svaki grad u kojem je živio ili ga je posjetio ima svoju dušu, pa se osjećao kao lokalac u Kuala Lumpuru, Dubaiju, Bodrumu, Štokholmu…”

Potraga za perfektnom garderobom

- Ali danas se osjećam poput pastira Santijaga (Santiago) iz knjige “Alhemičar” Paula Coelha, koji je u potrazi za blagom diljem svijeta na kraju shvatio da je najveće blago upravo tamo odakle je krenuo. Svako od nas ima svoj životni put i svoje blago, a moje blago je Bosna – kaže Osmančević koji je oazu mira pronašao u Sarajevu gdje je odlučio pokrenuti svoj modni brend za muškarce.

No interesantno je da moda nije bila prvi Osamnčevićev izbor, zapravo ga u suštini nije ni zanimala, dok njegova potraga za perfektnom garderobom traje cijeli život. Odrastao je u kako kaže “maminom šnajderaju”. Sa pet godina crtao je kauboja, Indijance, gusara ili viteza, a mama bi mu to sašila. Danas on kreira odjeću po uzoru na svjetske klasike, ali svaki komad je ipak unikatan…

- Kao momak crtao bi komade koje nisam imao novca da kupim, ili ne bi našao u prodavnicama, pa bi kupio materijal, a moja majka bi mi sašila po mjeri. Kroz moj profesionalni život garderoba je uvijek imala ogroman značaj, kao sklonište, kao poruka i kao individualni izraz. Kada sam izbjegao sa porodicom u Švedsku 90-tih, veoma brzo sam naučio jezik i počeo raditi u filmskoj industriji kao “storyboard” crtač i scenograf, konkretnije 1995. Deset godina kasnije, odnosno 2005., magistrirao sam dizajn i promjenio karijeru u digitalni marketing. Radeći godinama kao art direktor, a kasnije i kao kreativni direktor prvo u Švedskoj, zatim u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i drugim zemljama širom svijeta, sarađivao sam sa globalnim modnim brendovima i muzičarima poput Bijons (Beyonce) i Kajli Minog (Kylie Minougue) – prisjetio se se Osmančević.

Spotovi za Merlina i "Dubiozu"

Posljednjih pet godina imao je privilegiju raditi online prodaju i garderobu po mjeri u 75-godišnjoj porodičnoj švedskoj firmi, čija klijentela je kraljevska porodica, svi premijeri Švedske zadnjih trideset godina, vlasnik H&M-a i druge značajne ličnosti.

Svaki klijent za njega ima posebnu čar i svaki projekat doživljava veoma lično i daje sve od sebe, bez obzira o kome se radi.

- Bilo je veoma zanimljivo raditi globalne kampanje HM & Maison Margiela, Adidas & Stella McCartney, režirati video-spotove za Dinu Merlina i "Dubiozu kolektiv", ali u zadnjih nekoliko godina možda najinteresantnija anegdota je kada mi je u radnju u Štokholmu bez najave ušetala kćerka Dejvida Rokfelera Džuniora (David Rockefeller Junior), Kamila Rokfeler (Camilla), sa svojim budućim mužem kome sam uradio crno odijelo sa leptir mašnom i bijeli sako za njihovo vjenčanje. Veoma spontani, ležerni klijenti koji su mogli kupiti odijelo bilo gdje, a izabrali su da to urade kod mene. To me je navelo da pokrenem prvi luksuzni muški brend ovdje u Sarajevu, koji plasiram u cijeli svijet – pojašnjava Osmančević.

Šivanje po mjeri

Ono što Osmančević nudi je šivanje po mjeri ili “made to measure” gdje koristi osnovnu mustru koju je napravio zajedno sa majstorima u Italiji, a zatim vrši prilagođavanja do najsitnijih detalja na osnovu mjera i želja klijenta – odnosno dizajnira odjeću zajedno sa klijentom.

- Svi detalji se unose u digitalni profil klijenta i šalju direktno u fabriku u Laciju kada su u pitanju odijela, Napulj za košulje odnosno Umbriju za džempere, a nakon četiri sedmice dolaze ovdje u Sarajevo gdje ponovo vršim mjerenje i po potrebi ažuriram izmjene sa mojim lokalnim šnajderima.