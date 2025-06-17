Ljekar priznao krivicu u slučaju smrti Metjua Perija

U istrazi smrti glumca Metjua Perija (Matthew Perry), poznatog po ulozi Čandlera (Chandler) u seriji Prijatelji, došlo je do značajnog razvoja: jedan od ljekara pod istragom, Salvador Plasensia (Plasencia), najavio je da će priznati krivicu za nezakonitu distribuciju ketamina.

Savezno tužilaštvo u Kaliforniji saopćilo je u ponedjeljak 16. juna da će doktor Plasensia u narednim sedmicama službeno priznati krivicu, čime se suočava s kaznom do 40 godina zatvora. On je identifikovan kao ključna figura u lancu koji je glumcu omogućavao pristup ketaminu, iako nije direktno odgovoran za supstancu koja je dovela do njegove smrti.

Ljekari i ilegalna mreža distribucije

Još jedan ljekar, Mark Šavez (Chavez) iz Los Anđelesa, već je priznao da je ilegalno učestvovao u nabavci ketamina za Perija i suočava se s maksimalnom kaznom od 10 godina zatvora.

Metju Peri je pronađen mrtav u svom hidromasažnom bazenu u oktobru 2023. godine. Zvanični uzrok smrti bila je predoziranost ketaminom. Glumac je ranije javno govorio o svojoj borbi s ovisnošću i mentalnim zdravljem, te je ketamin koristio u kontrolisanim uvjetima, kao dio terapije protiv depresije. Ipak, prema riječima tužilaštva, na jesen 2023. došlo je do njegove ozbiljne recidive, tokom koje su ga bezobzirni pojedinci u medicinskoj profesiji ponovo uveli u destruktivan ciklus.

Istraga je pokazala da je Plasensia organizirao dostavu i primjenu ketamina direktno u Perijevoj kući, te da je često dolazio lično kako bi mu dao injekcije ili ketamin ostavio njegovom asistentu.

Eksploatacija i pohlepa

Prema tužilaštvu, Plasensia je u periodu od dvije sedmice glumcu isporučio 20 bočica ketamina. Nabavna cijena tih bočica iznosila je oko 12 dolara, dok su se Periju fakturisale i do 2.000 dolara po bočici.

U poruci koju su istražitelji pronašli u njegovim elektronskim komunikacijama iz septembra 2023, doktor Plasensia je napisao: "Pitam se koliko će nam ovaj idiot platiti".

Vlasti smatraju da je upravo ta eksploatacija Perijeve bolesti i ovisnosti centralna tačka optužnice protiv Plasensie, bez obzira na to što smrtonosnu dozu nije direktno isporučio on.

Šira mreža: pet osoba pod istragom

Osim dvojice ljekara, u slučaju je optuženo još troje ljudi. Među njima je i Džasvin Sanga (Jasveen Sangha), poznata u krugovima Holivuda kao kraljica ketamina. Ova 41-godišnja državljanka SAD-a i Velike Britanije optužena je da je Periju prodala fatalnu bočicu i prijeti joj doživotna kazna zatvora.

Smrt Metjua Perija izazvala je tugu među njegovim obožavateljima širom svijeta, ali i ozbiljna pitanja o zloupotrebi supstanci čak i unutar medicinskog sistema. Ovaj slučaj pokazuje koliko su granice između legalne terapije i ilegalne eksploatacije tanke — posebno kada su u pitanju slavne ličnosti.