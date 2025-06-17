Jasna Šćepanović u suzama: Bivši mi je oteo dijete, bila sam bespomoćna, još se sjećam njegovih suza

Crnogorska pjevačica Jasna Šćepanović bila je gost Avazovog intervjua, te je tom prilikom otvorila dušu i progovorila o najtežim životnim dešavanjima.
OTVORILA DUŠU
Osvrnula se i na porodičnu tragediju, kada joj je od leukemije preminuo brat
Šćepanović: Molila sam ga da dovede dijete. Avaz
Crnogorska pjevačica Jasna Šćepanović bila je gost Avazovog intervjua, te je tom prilikom otvorila dušu i progovorila o najtežim životnim dešavanjima.
Pjevačica je ispričala šta je sve doživjela od strane oca svog dijeteta, partnera s kojim je bila u vanbračnoj zajednici.
Osvrnula se i na porodičnu tragediju, kada joj je od leukemije preminuo brat, te ispričala šta je bila jedna od njegovih posljednjih želja.
- Molila sam bivšeg partnera da mi dovede dijete, samo da ga vidi moj brat i on to nije uradio. Rekli su mi da je u posljednjim danima svog života samo ponavljao da želi da se to dijete vrati kući – ispričala je Šćepanović.
Kompletan razgovor pogledajte u videoprilogu na početku teksta.