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OTVORILA DUŠU

Jasna Šćepanović u suzama: Bivši mi je oteo dijete, bila sam bespomoćna, još se sjećam njegovih suza

Osvrnula se i na porodičnu tragediju, kada joj je od leukemije preminuo brat

Šćepanović: Molila sam ga da dovede dijete. Avaz

Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

17.6.2025

Crnogorska pjevačica Jasna Šćepanović bila je gost Avazovog intervjua, te je tom prilikom otvorila dušu i progovorila o najtežim životnim dešavanjima.

Pjevačica je ispričala šta je sve doživjela od strane oca svog dijeteta, partnera s kojim je bila u vanbračnoj zajednici.

Osvrnula se i na porodičnu tragediju, kada joj je od leukemije preminuo brat, te ispričala šta je bila jedna od njegovih posljednjih želja.

- Molila sam bivšeg partnera da mi dovede dijete, samo da ga vidi moj brat i on to nije uradio. Rekli su mi da je u posljednjim danima svog života samo ponavljao da želi da se to dijete vrati kući – ispričala je Šćepanović. 

Kompletan razgovor pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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# JASNA ŠĆEPANOVIĆ
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