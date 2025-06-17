Ljubav preko vjerskih i kulturnih granica: Aleks Soroš oženio Humu Abedin

Aleks Soroš (Alex Soros), sin milijardera i filantropa Džordža Soroša (George Soros), oženio je Humu Abedin, bivšu blisku saradnicu Hilari Klinton (Hillary Clinton).

Vjenčanje je obilježeno s dvije posebne ceremonije. U petak su organizovali intimnu, porodičnu ceremoniju u domu Soroševog oca u Sautemptonu, dok je u subotu veća proslava održana u Water Millu.

Kultura i vjera

Ceremonije su bile simboličan spoj kultura i vjere: privatna ceremonija obuhvatila je Nikah, islamski vjerski čin u čast Abedinine vjere, te Ketubu, tradicionalni jevrejski brakovni dokument koji je odraz Sorosovog naslijeđa.

Huma je nosila elegantnu vjenčanicu kuće "Givenchy", te haljinu s čipkastim rukavima u vintage stilu brenda "Erdem".

Luksuzna Proslava

Par je vijest o zarukama objavio u julu 2024. godine zajedničkom objavom. Aleks je Humu zaprosio u Njujorku, a potom su imali i formalnu proslavu zaruka u Italiji.

Upoznali su se 2023. na rođendanskoj zabavi zajedničkog prijatelja, gdje su brzo otkrili zajedničku strast prema politici i javnoj službi.

Aleks je za "New York Magazine" izjavio da ga je Huma naučila što znači istinska ljubav, dok je Huma rekla da nije mogla zamisliti da će sresti nekoga s kim će joj se život toliko prirodno spojiti.