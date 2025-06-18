Vesna Zmijanac konačno progovorila o eksplicitnim scenama Nikolije i Relje

Relja Popović i Nikolija Jovanović privukli su veliku pažnju javnosti nakon što su objavili spot s eksplicitnim scenama. Intimnim kadrovima njih dvoje izazvali su brojne reakcije, dok je jedino Vesna Zmijanac do sada ostala suzdržana od komentara.

- Njih dvoje su opušteni. Oni su muž i žena i mogu da rade šta god hoće. Bilo je i gorih, pa nije bila ovolika drama. Oni isto misle tako da za njih to nije ništa. To je snimanje jednog umjetničkog spota, pogotovo za Relju koji je glumac i kojem je to prosto posao - rekla je Vesna Zmijanac.

Na pitanje, da li im je prije snimanja skrenula pažnju i savjetovala nešto, ona odgovara.

- Nemam potrebu da Nikoliji kažem da li mi se dopada nešto jer mi oni prezentuju kad je sve gotovo. Tako da se ja ne miješam. Oni se bolje razumiju kada su spotovi u pitanju. Za neku pjesmu je nekad posavjetujem, odnosno kažem ako mi se nešto ne sviđa - rekla je pjevačica za Ekskluziv.