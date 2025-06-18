Pjevačica otkrila šokantne detalje: "Debljam se jer pijem tablete"

Pjevačica Tijana Milentijević posljednjih mjeseci vodi borbu s viškom kilograma. U javnosti se dosta govorilo o tome, a nagađalo se i koji je razlog promjene njenog izgleda. Sada je odlučila stati na kraj špekulacijama te otvoreno progovorila o svemu.

– Tačno je da sam se udebljala, ali to je u medijima ipak malo preuveličano. No, da, jesam se udebljala. Vidim da svi žele zaviriti u moj zdravstveni karton. Imam zaista manjih zdravstvenih problema zbog kojih pijem terapiju, a od tih tableta se debljam. Počela sam trenirati, regulirala sam i prehranu i nadam se da ću uskoro moći prestati piti terapiju. Ako Bog da, do odlaska na more opet ću biti fit – ispričala je Tijana za Hype televiziju.

Ona je jasno istaknula stav da pjevačica, osim dobrog glasa, mora i lijepo izgledati.

– Pjevačica mora, pored glasa, imati i stas. Ako ne izgleda kako treba, ne može biti u vrhu estrade. Možda to u svijetu nije tako, ali kod nas definitivno jeste.

Tijana je ovom prilikom govorila i o svom dečku, gitaristu Darku, s kojim je u vezi već godinu i pol.

– Uvijek ima malo ljubomore u vezi, ali ništa pretjerano. Dobivam razne poruke na društvenim mrežama – od smiješnih upada u DM do nepristojnih fotografija. Mi to zajedno čitamo i smijemo se – otkrila je pjevačica.