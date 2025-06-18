Srbijanska pjevačica na pragu šeste decenije zapalila plažu: Grudi kipe na sve strane

Srbijanska pjevačica Ivana Jordan (48) objavila je seriju vrućih fotografija s plaže koje su preko noći zapalile društvene mreže! U oskudnom bikiniju, s pogledom koji topi i figurom koja ostavlja bez daha, izazvala je lavinu komentara i lajkova.

Grudi su, kako bi rekli komentatori ispod objave, "kipile" iz gornjeg dijela kostima, dok je samouvjeren stav i zategnuto tijelo pokazalo da je pjevačica itekako spremna za ljeto – i da zna kako privući pažnju.

"Ti si živa vatra", "Ne zna se da li je ljepši pogled ili zalazak sunca", "Boginja", samo su neki od komentara obožavatelja koji su ostali bez teksta.

Ljeto je tek počelo, ali sudeći po ovakvim slikama – Ivana već diktira temperaturu!