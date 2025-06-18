Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PORODICA ĐOGANI

Jetrve na sudu: Anabela "udarila" na Vesnu Đogani

Navodno je Anabela kontaktirala i Slađu Delibašić, kojoj je jasno dala do znanja da Vesnine tvrdnje nemaju veze ni s njom

Platforma X

E. A.

18.6.2025

Vesna Đogani podigla je prašinu nedavnom izjavom u emisiji "Iz profila", kada je tvrdila da su Gagi Đogani i Anabela Atijas svojedobno vidjeli Slađu Delibašić kako se u lobiju jednog hotela drži za ruku s njihovim porodičnim prijateljem, dok je još bila u braku s Đoletom Đoganijem. Prema Vesninim riječima, upravo su Gagi i Anabela tada obavijestili Đoleta o navodnoj prevari, što bi značilo da Vesna nije bila razlog razvoda, kako se godinama nagađalo.

Ova izjava jako je naljutila Anabelu, koja je za medije najavila tužbu protiv Vesne Đogani.

– Ne znam zašto ovo radi?! Čula sam se s Gagijem – to nije istina. Mi smo za njihov razvod saznali od Đoleta. Ne znam da li Vesna pokušava da digne medijsku prašinu, ali ovo što priča je apsolutna laž – poručila je Anabela, prenose mediji.

Izvor blizak pjevačici dodaje da je Anabela bila u šoku kad je čula Vesnine riječi i da je odlučna da je tuži zbog iznošenja neistina.

– Bila je baš pogođena. Razgovarala je s Gagijem koji je takođe poludio. Rekao je da Vesna to namjerno izmišlja zbog marketinga. Anabeli je svega dosta. Vesna je često pominje u negativnom kontekstu, a ona je godinama ćutala. Sada je odlučila da tome stane na kraj na sudu – tvrdi izvor.

Vesna Đogani - Avaz
Vesna Đogani - Avaz
Vesna Đogani - Avaz
Vesna Đogani - Avaz
Vesna Đogani - Avaz
+1

Navodno je Anabela kontaktirala i Slađu Delibašić, kojoj je jasno dala do znanja da Vesnine tvrdnje nemaju veze ni s njom, ni s Gagijem.

– Bila je u nevjerici. Ovo je za nju kap koja je prelila čašu. Vjeruje da će na sudu pronaći pravdu i da će Vesna prestati da je bez osnova spominje. Gagi razumije njenu odluku i ne miješa se – zaključuje izvor.

# ANABELA ATIJAS
# VESNA ĐOGANI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.