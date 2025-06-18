Edita Aradinović ponizila grupu "Models": Pjevam bolje od njih

Pjevačica Edita Aradinović izazvala je buru reakcija nakon što je u emisiji "Amidži šou" izjavila da bolje pjeva od popularne ženske grupe "Models".

U okviru rubrike „Poštar ili sobarica“, Edita je dobila pitanje da navede dvije koleginice od kojih smatra da bolje pjeva, a ona je lukavo odgovorila – ne samo dvije, već čak četiri, pritom pominjući samo jedno ime.

- Recimo, pjevam bolje od grupe "Models", tu ih ima čak četiri,“ izjavila je Edita, ne ustručavajući se da se poredi sa legendarnim sastavom koji je svoj vrhunac doživio tokom devedesetih godina.

Članice „Models“ bile su poznate po atraktivnom izgledu, dok se u javnosti često polemisalo o tome ko je zapravo pjevao na njihovim albumima. Grupa je tokom godina mijenjala članice, a najpoznatija je prva postava.