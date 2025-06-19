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TRANSRODNA PJEVAČICA

Video / Naida Mujkanović za "Avaz": Promijenila sam spol i od dječaka postala žena, voljela bih biti majka

Prije nekoliko sedmica je objavila svoju novu pjesmu, te ističe da publika može očekivati još noviteta

Naida Mujaković. Avaz

Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

19.6.2025

Naida Mujkanović je transrodna pjevačica, koja svojom pojavom privlači pažnju gdje god da se pojavi. 

Prije nekoliko sedmica je objavila svoju novu pjesmu, te ističe da publika može očekivati još noviteta.

Mujkanović je bila gošća "Avazovog intervjua", te je tom prilikom ispričala sve o procesu tranzicije, ali je otkrila i šta misli o majčinstvu.

- Svako normalnog razmišljanja, želi imati potomstvo. Naravno, voljela bih se i ja ostvariti kao majka - kazala je Mujkanović.

Kompletan razgovor pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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# INTERVJU
# AVAZ TV
# NAIDA MUJKANOVIĆ
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