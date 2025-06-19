Video / Naida Mujkanović za "Avaz": Promijenila sam spol i od dječaka postala žena, voljela bih biti majka

Naida Mujkanović je transrodna pjevačica, koja svojom pojavom privlači pažnju gdje god da se pojavi.

Prije nekoliko sedmica je objavila svoju novu pjesmu, te ističe da publika može očekivati još noviteta.

Mujkanović je bila gošća "Avazovog intervjua", te je tom prilikom ispričala sve o procesu tranzicije, ali je otkrila i šta misli o majčinstvu.

- Svako normalnog razmišljanja, želi imati potomstvo. Naravno, voljela bih se i ja ostvariti kao majka - kazala je Mujkanović.

Kompletan razgovor pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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