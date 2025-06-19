Nakon smrti Popovića, Suzana se odlučila na ovaj potez: Sve nekretnine stavila na prodaju

Suzana Jovanović i Saša Popović ljetnje dane provodili su u Opatiji, gdje je preminuli čelnik "Grand" produkcije imao dva apartmana, luksuzno opremljena, kao i jahtu na kojoj smo mogli vidjeti mnoga poznata lica – od Jelene Karleuše, Duška Tošića, preko Lepe Brene i drugih.

Porodični prijatelj Dejan Ćirković Ćira za medije je ekskluzivno otkrio da ove godine Suzana s kćerkom Aleksandrom i sinom Danijelom neće otići u Opatiju, niti je bila tamo, kako su to pisali domaći mediji, a razlog za to je što su obje nekretnine prodate.

– Nije istina da je Suzana bila u Opatiji nakon Sašine smrti. Oba stana koja su bila u vlasništvu mog kuma prodata su jednom čovjeku iz Beograda. Suzana je sve stvari iznijela i donijela u Beograd – rekao je Ćira.

S obzirom na to da su cijene ljetovanja u Opatiji skočile, oba apartmana koštala su papreno novog vlasnika, a Ćira je otkrio i šta se desilo s jahtom na kojoj je uživao Saša s porodicom i prijateljima.

– Cijene u Opatiji su nenormalne, sve je poskupilo, a što se tiče jahte – i ona je na prodaju, ali nisam siguran da još ima kupca. Mislim da je odluku o prodaji apartmana donio Saša još dok je bio živ. Šta će Suzani toliko nekretnina, žena je sama – bio je iskren popularni pjevač.

Ćira je u razgovoru otkrio i da Aleksandra nije toliko voljela ljetovanje u Opatiji, dok je s druge strane Danijel često odlazio i uživao sa suprugom Tijanom.

– Suzanina i Sašina kćerka nije baš bila ljubitelj tog mjesta u Opatiji gdje su imali stanove. Više je Danijel volio da ide i ljetuje sa suprugom – rekao je Ćira.

Podsjetimo, Saša Popović napustio nas je 1. marta u Parizu, kada je izgubio bitku s opakom bolešću, a čelnik "Granda" je sve dok je imao snage i volje putovao u Opatiju, gdje je znao da ugosti mnoge ličnosti s estradnog neba. Davne 2019. godine na Sašinom plovilu našla se pjevačica Jelena Karleuša sa sada već bivšim suprugom Duškom Tošićem i nasljednicama Nikom i Atinom.

Godinu dana kasnije, Suzana je sa suprugom dočekala Janu Todorović, a to ljetovanje su prepričavali godinama kasnije.

Žika Jakšić se već bio odomaćio na luksuznoj jahti, te je sa Sašom redovno plovio i uživao na primorju, kao i Lepa Brena i Boba Živojinović.

Čini se da je sada kraj jedne epohe i druženja u Opatiji, koje je ostalo samo u sjećanju onih koji su bili bliski sa Sašom Popovićem.