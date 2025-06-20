Bred Pit u krizi srednjih godina: Novi imidž i frizura

Holivudski glumac Bred Pit (Brad Pitt) snimljen je tokom izlaska u Njujorku u šarenoj kombinaciji – majici kratkih rukava i trenerci, zbog čega je postao glavna tema na društvenim mrežama.

Mnogi komentarišu da glumac prolazi kroz krizu srednjih godina, posebno jer je obnovio frizuru iz ranih 2000-ih – popularni buzz cut – i pokazao prosijedu bradu.