Bred Pit u krizi srednjih godina: Novi imidž i frizura

Holivudski glumac Bred Pit (Brad Pitt) snimljen je tokom izlaska u Njujorku u šarenoj kombinaciji – majici kratkih rukava i trenerci, zbog čega je postao glavna tema na društvenim mrežama.
Mnogi komentarišu da glumac prolazi kroz krizu srednjih godina, posebno jer je obnovio frizuru iz ranih 2000-ih – popularni buzz cut – i pokazao prosijedu bradu.
Pit je bio u društvu komičara Džimija Falona (Jimmyja Fallona), koji je nosio sličan stajling, a njihovo pojavljivanje izazvalo je mnogo pažnje. Uz to, nedavno je viđen na dvostrukom dejtu sa djevojkom Ines de Ramon.
Ipak, glumac je demantovao glasine o krizi srednjih godina, ističući da je promjenu imidža napravio zbog uloge na kojoj trenutno radi.
- Upravo sam završio posao. To je za lik koji smo radili - izjavio je, osvrćući se na frizuru s kojom se pojavio na naslovnici ljetnog izdanja časopisa "GQ" koji je objavljen krajem maja.