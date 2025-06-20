Influenserica šokirana cijenama na Ibici: Sladoled 30 eura, voda 15

Nina Skočak, poznata hrvatska influenserica, nedavno je posjetila Ibicu, a svoje dojmove o cijenama na otoku podijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Video koji je objavila izazvao je brojne reakcije – ponajviše zbog nevjerovatno visokih cijena svakodnevnih stvari.

Skuplje je piti vodu nego alkohol

- Kuglica sladoleda 30 eura, bočica vode 15 eura. Prvi put sam išla na Ibicu i evo koje su to cijene. Ibica je uistinu svjetski poznati otok pogotovo po partijanju. Ja nisam neka velika partijanerica, ali jednom smo morali otići u klub. Išli smo u Ushuaiaju i ulaz je 130 eura. Ono što je stvarno šokantno da u klubovima voda košta zaista 15 eura, kokteli su otprilike 25 eura. Više se isplati piti alkohol, nego vodu - rekla je Nina u videu.

Cijene na plažama također su visoke – iznajmljivanje dvije ležaljke u beach baru košta oko 100 eura, dok ručak u boljim restoranima može dostići i do 100 eura po osobi.

- Naprimjer, paella za dvoje košta 90 eura. Našli smo neke restorane u gradu gdje smo jeli za nekih 50 eura po osobi - navela je Nina.

Najskuplje iskustvo – cabare

Nina ispričala je i kako su iznajmili automobil na obližnjem otoku za 100 eura dnevno, iako je bio u lošem stanju i pokvario se nakon samo sat vremena. No, najskuplje iskustvo ipak je bio odlazak na cabare večer, gdje je, kako kaže, čak i kuglica sladoleda koštala 30 eura.

Uprkos svemu, Skočak je priznala da ju je otok oduševio:

- Bez obzira na sve Ibica me oduševila i definitivno bih se vratila . poručila je.

Vrijedi li odlazak? Pratitelji podijeljeni

U opisu videa pitala je publiku smatraju li da putovanje na Ibicu vrijedi tog novca. Odgovori su bili podijeljeni – dok su neki komentirali: “Jednom se živi” i “Ima se – može se”, drugi su istakli da je ovakav sadržaj snobovski ili su uporedili cijene s Hrvatskom, zaključivši da nije ništa jeftinija.

Jedna korisnica podijelila je vlastito iskustvo s Ibice:

- Bila sam prošle godine, ima za svakoga po nešto, zavisi kad karte uzmete za klub, mogu da koštaju 30 ili 130 eura. Također, hrana u restoranima, manje više je kao kod nas. Može dosta povoljno da izađe, osim smeštaja koji je i najskuplji od svega - napisala je.