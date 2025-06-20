Ognjen Amidžić priznao da je bio uhapšen: Dugogodišnja tajna otkrivena u emisiji s Lepom Brenom

U jednoj od emisija Amidži šou, voditelj Ognjen Amidžić iznenadio je gledaoce neočekivanim priznanjem – jednom prilikom bio je uhapšen. Gosti u studiju, među kojima i Lepa Brena, nisu krili iznenađenje, dok su pokušavali da saznaju više o toj epizodi iz njegovog života.

Lepa Brena iznenađena

Kako je ispričao, do hapšenja je došlo nakon snimanja spota za pjesmu grupe Flamingosi, koju je tada činio zajedno s pokojnim Marinkom Madžgaljem. Na Breninu opasku da vjerovatno nije bez razloga uhapšen, Ognjen je kroz smijeh potvrdio da je učinio nešto "nezakonito", ali je odbio da otkrije više detalja.

Potpuno zaljubljen

Pored tog otkrića, Amidžić je u drugoj emisiji govorio i o početku ljubavne veze sa suprugom Minom Naumović, s kojom ima sina Peruna.

- Ona je počela da radi kod mene, zvala me je moja kuma i drugarica i rekla mi je da ima jedna djevojka koja je fantastična u svakom smislu. Imala je ponude sa nekoliko strana da radi, tako smo se upoznali. Mina me je zaista oduševila, jako brzo misli. Rekao sam i kada je došla da radi da mi nemamo puno novih lica koji rade kod nas, a koji imaju takve vrste fora i koje brzo misle. Izgledom me je oduševila od prvog trenutka i tada sam rekao da nikada u životu nisam video neku ženu uživo da izgleda tako kako ona izgleda. Bio sam zatečen i može se reći da sam se odmah zaljubio. Nisam zaista vidio ženu koja tako lijepo izgleda, još kada sam provalio da je sve prirodno. Ostavila me je bez daha - rekao je Ognjen u emisiji Iz profila.