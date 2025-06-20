Preminuo legendarni brazilski glumac Fransisko Kuoko

Fransisko Kuoko (Francisco Cuoco), ikona brazilske televizije, preminuo je u Sao Paulu nakon što je dvadeset dana proveo hospitaliziran zbog otkazivanja više organa. Njegovo zdravstveno stanje bilo je već ranije ozbiljno narušeno, a suočavao se i s komplikacijama izazvanim infekcijom bubrega.

Poznat širom svijeta

Rođen 1933. godine u Sao Paulu, Kuoko je u mladosti upisao pravni fakultet, ali je ubrzo otkrio da mu je prava strast gluma. Svoju karijeru započeo je u pozorištu, u čuvenom Teatru brazilske komedije, a na televiziji se pojavio krajem 1950-ih godina.

Kroz više od šest decenija rada, ostvario je više od 40 televizijskih uloga i postao jedan od najprepoznatljivijih lica brazilske kinematografije. Bio je poznat po gracioznosti, šarmu i ulogama zavodnika koje su osvajale srca gledateljki širom Latinske Amerike, ali i bivše Jugoslavije.

Bogata karijera

Njegove najpoznatije serije uključuju klasike kao što su:

- Džungla od kamena (Selva de Pedra, 1972)

- Smrtni grijeh (Pecado Capital, 1975)

- Magijsko drvo (Saramandaia, 1976)

- Nebuštanica (O Astro, 1977)

- Drugi (O Outro, 1987)

Regionalna publika posebno ga pamti po ulozi sveštenika Matiolija u popularnoj telenoveli Zabranjena ljubav (O Clone), koja je tematizirala kulturološke razlike između Brazila i Maroka, i fatalnu ljubav između Džejd (Jade), Lukasa (Lucas)i njegovog klona Lea.

Tokom karijere, Kuoko je osvojio brojne nagrade, među kojima su i prestižna Trofeu Imprensa te APCA nagrada za umjetnička dostignuća.

Komemoracija će biti održana 20. juna u kapeli Funeral Home u Sao Paulu, od 7 do 15 sati. Sahrana će biti zatvorenog tipa i prisustvovat će joj samo porodica i bliski prijatelji.