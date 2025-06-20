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ROĐENA 1995. GODINE

Od djevojčice s violončelom do globalne pop senzacije: Ko je mala zvijezda s fotografije?

Naizgled obična djevojčica iz Londona postala je jedno od najznačajnijih imena savremene muzičke scene

Dua Lipa. Instagram

M. A.

20.6.2025

Fotografija male djevojčice s izraženim osjećajem za stil nedavno je ponovo privukla pažnju javnosti. Danas, ta ista djevojčica poznata je širom svijeta pod imenom Dua Lipa – pop zvijezda čiji su muzički hitovi i modni izbori oblikovali novu generaciju globalne pop kulture.

Porijeklom s Kosova

Rođena 22. avgusta 1995. godine u Londonu, Dua je dijete kosovskih Albanaca koji su krajem devedesetih izbjegli iz ratom pogođene Prištine. Kada je imala jedanaest godina, porodica se vratila na Kosovo, ali je nekoliko godina kasnije, uz Duu kao glavnu inicijatoricu, donijela odluku da se ponovo preseli u Veliku Britaniju – ovaj put kako bi ona ostvarila svoj muzički san.

Već s pet godina napisala je prvu pjesmu, a u osnovnoj školi pokušala je svirati violončelo.

- Nosila bih taj ogromni violončelo na leđima i on bi me udarao ili po glavi ili po nogama. To je bila prava opasnost za zdravlje. Zato sam odustala - navela je jednom prilikom.

Zatim se pokušala pridružiti školskom horu, ali ni to nije uspjelo jer nije mogla dosegnuti visoke note.

Jedan od njenih prvih viralnih trenutaka bio je snimak na kojem kao dvanaestogodišnjakinja pjeva "No One" od Alicie Keys, dok je svoj ozbiljan proboj na muzičku scenu doživjela 2017. godine hitom "New Rules", kojim je postala uzor mladim ženama širom svijeta.

Ima milione fanove

Dua Lipa danas nije samo pop pjevačica – ona je simbol kulturne povezanosti, glas generacije i podsjetnik da korijeni, koliko god bili daleki ili kompleksni, mogu postati izvor snage, inspiracije i odgovornosti.

Danas nastupa na najvećim svjetskim pozornicama, uključujući londonski Wembley stadion, gdje će ovog vikenda održati koncert u sklopu svoje nove turneje. 

Osim muzike, aktivna je i u društveno-političkom prostoru – ističući porijeklo, podržavajući Kosovo u zahtjevima za viznu liberalizaciju, te javno izražavajući poštovanje prema žrtvama ratova na Balkanu.

Ima i bosansko porijeklo

U jednom od ranijih intervjua za The Guardian, otkrila je i da s majčine strane ima bosansko porijeklo, jer je njena baka rođena u Bosni i Hercegovini. To dodatno objašnjava i emocionalnu reakciju koju je imala nakon gledanja filma "Quo Vadis, Aida?", o kojem je pisala na Instagramu, navodeći da ju je priča o Srebrenici rasplakala.

# FOTOGRAFIJA
# DUA LIPA
# DJETINJSTVO
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