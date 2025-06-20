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VOLJENA I ZALJUBLJENA

Marija Egelja obilježila treću godišnjicu braka s Aleksandrom Dabićem

Par trenutno boravi u Crnoj Gori, gdje su godišnjicu obilježili porodičnim fotografijama i zajedničkim trenucima s djecom

Marija Egelja i Aleksandar Dabić. Instagram

M. A.

20.6.2025

Voditeljica Marija Egelja i njen suprug Aleksandar Dabić, bivši fudbaler i sadašnji biznismen, nedavno su proslavili tri godine braka. Egelja je na društvenim mrežama podijelila fotografije s proslave, na kojima pozira u elegantnoj haljini otvorenih leđa, uz poruku: "Godišnjica braka sa duplim brojem članova. Moja ljubav".

Na objavama se vidi i kako se par opušta pored bazena sa svojim sinom, čime je voditeljica pokazala dio porodične svakodnevnice.

Raskid veridbe prije braka

Prije braka s Dabićem, Egelja je bila vjerena za fudbalskog trenera Ljubišu Rankovića, koji je od nje stariji 16 godina. Iako su dugo bili u vezi, veridba je prekinuta, a o razlozima raskida javnost nije bila odmah obaviještena.

U intervjuu za magazin Gloria, voditeljica je kasnije progovorila o novoj vezi, navodeći da se s Aleksandrom poznaje dovoljno dugo i da osjeća da su jedno za drugo.

Voljena i zaljubljena

- Kažu da o ljubavi, sreći i bogatstvu ne treba pričati, dovoljno je da se vide. Za moje raspoloženje zaslužan je partner, voljena sam i zaljubljena. Znamo se dovoljno dugo da smo se savršeno dobro upoznali i osjećamo da smo jedno za drugo. Razumije moj posao i podržava me, ali želi da bude osoba iz senke. Osvojio me je, osim što je izuzetno lijep i zgodan, i velikom upornošću, jednostavno nisam mogla da mu kažem 'ne' - priznala je Marija.

# MARIJA EGELJA
# ALEKSANDAR DABIĆ
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