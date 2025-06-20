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VELIKA TRAUMA

Naoružani kriminalci upali na nastup Tine Ivanović: "To mi je ostavilo traumu"

Pjevačica otkrila jezive trenutke s nastupa, ali i progovorila o razvodu nakon 25 godina braka

Tina Ivanović - Avaz
Tina Ivanović - Avaz
Tina Ivanović - Avaz
Tina Ivanović - Avaz
Tina Ivanović - Avaz
M. A.

20.6.2025

Tina Ivanović, poznata pjevačica s domaće estrade, otkrila je da je tokom svoje karijere doživjela brojne neprijatnosti, ali da je jedna situacija ostavila poseban trag na njoj.

Najgori trenutak

Naime, tokom nastupa u jednom klubu, upali su naoružani kriminalci i izazvali incident koji je šokirao sve prisutne.

- Najgore što mi se desilo je kada su kriminalci upali naoružani u lokal i napravili incident. To mi je ostavilo traumu, nikada ne možete da očekujete šta sve može da se desi. Naravno, nastavila sam da nastupam - ispričala je pjevačica.

Razvod nakon 25 godina ljubavi

Osim traumatičnih trenutaka na nastupima, Tina je nedavno prošla i kroz emotivno težak period – razvela se od supruga Zvezdana Anđića, s kojim je bila više od dvije decenije u vezi.

- Ovo će biti jedino oglašavanje. Desilo se tako. Istina je, da, nažalost - rekla je Tina.

Na pitanje da li je prevara bila razlog razvoda, Tina je odlučno odgovorila:

- Moram prvo da kažem da nije bilo ni prevare, niti bilo šta, imali smo svojih razloga, neki sukob mišljenja. Ostali smo u super odnosima, prvenstveno je on moj prijatelj. Preživjeli smo zajedno toliko godina - istakla je Tina u emisiji Premijera vikend specijal.

# RAZVOD
# TINA IVANOVIĆ
# KRIMINALCI
# BRAK
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