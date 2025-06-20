Fati Vaskes nakon odmora s Laminom Jamalom: "Zovu me pedofilkom, prijete mi smrću"

Španska influenserica i kreatorica sadržaja na platformi OnlyFans, Fati Vaskes (Fati Vazquez), posljednjih dana suočava se s velikim javnim pritiskom nakon što su objavljene fotografije s odmora u Italiji koje je provela s 17-godišnjim fudbalerom Barselone, Lamineom Jamalom (Lamine Yamal). Iako su oboje jasno negirali da među njima postoji bilo kakva romantična veza, razlika u godinama i njen javni imidž izazvali su oštre reakcije javnosti, među kojima su i prijetnje smrću, kao i optužbe za pedofiliju. - Zovu me pedofilkom, primam prijetnje smrću - izjavila je Vaskes u emisiji La Familia de la Tele, dodajući kako se sve reflektuje i na njenu porodicu, ali i na samog Jamala. - Napadaju me sa svih strana i to mi je nevjerovatno nepravedno. Imam 29 godina – još nisam ni napunila 30. Nisam učinila ništa loše, nikome nisam naudila. Ovo pogađa moju porodicu i ne želim da se situacija dodatno pogorša. Prijete mi smrću, vrijeđaju me, nazivaju pedofilkom... Ovo je već previše - istakla je.

Posebno je ukazala na dvostruke standarde kada su u pitanju veze starijih muškaraca s mlađim ženama u poređenju s obratnom situacijom. - Kada je muškarac stariji, niko ne reaguje. Ali kada je žena starija od muškarca, odmah je problem - rekla je. Razmatra podnošenje tužbi Vaskes tvrdi da je s Jamalom provela svega nekoliko dana odmora i poručuje da ne želi da se to pretvori u skandal. - Samo smo bili nekoliko dana zajedno, baš kao što je prikazano na fotografijama – i to je sve. Neću dalje komentarisati niti želim da se ova tema dodatno razvuče - kazala je.



Na Instagramu je dodala kako su svi prijeteći komentari zabilježeni te da razmatra pravne korake: "Prijetnje, uvrede i lažne optužbe koje primam su ozbiljne i već su dokumentovane. Klevetanje, uznemiravanje i prijetnje putem društvenih mreža – To je krivično djelo.“ Kako je sve počelo? Priča je eskalirala kada su korisnici društvenih mreža primijetili sličnosti na fotografijama koje su Vaskes i Jamal odvojeno objavljivali tokom ljetovanja – ista pozadina, pejzaži, aktivnosti poput vožnje jet-skijem. Ubrzo su krenule špekulacije da među njima postoji više od prijateljstva. Međutim, Jamal, koji se smatra jednim od najtalentovanijih fudbalera Španije, brzo je negirao bilo kakvu emotivnu povezanost. Vaskes je to ponovila, naglašavajući da su njih dvoje samo proveli nekoliko dana zajedno i da ne postoji ništa romantično. Burne reakcije zbog razlike u godinama Osuđujući komentari na društvenim mrežama uglavnom se odnose na činjenicu da odrasla žena provodi vrijeme s maloljetnim sportistom. "Da je muškarac na odmoru sa 17-godišnjakinjom, internet bi eksplodirao od mržnje", napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Šta odrasla osoba traži u društvu nekoga toliko mlađeg? To nema smisla."