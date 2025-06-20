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OTKRILI KAKO SE OSJEĆA

Voditelju Žiki Jakšiću iznenada pozlilo, pa završio u bolnici: Oglasila se Grand produkcija

Kako dalje navode u ovom trenutku je najvažnije da Žika dobije mir neophodan za oporavak

Žika Jakšić. grand.nova.rs

S. S.

20.6.2025

Nakon vijesti da je voditelj i producent Žika Jakšić završio u bolnici oglasila se Grand produkcija sa saopštenjem o njegovom zdravstvenom stanju.

- Kako bismo spriječili širenje vijesti koje ne odgovaraju istini želimo da vas obavijestimo da se naš dragi kolega i prijatelj Žika Jakšić trenutno nalazi na bolničkom liječenju, nakon što mu je iznenada pozlilo. Srećom, njegovo zdravstveno stanje je stabilno i osjeća se dobro. Ljekari su optimistični i očekuje se da će nakon nekoliko dana boravka u bolnici biti pušten kući. Žika Jakšić decenijama je predan svom poslu, koji je, iako pun strasti i stvaralaštva, često i veoma zahtijevan i stresan - stoji u saopćenju.

Kako dalje navode u ovom trenutku je najvažnije da Žika dobije mir neophodan za oporavak, te mole medije da poštuju njegovu privatnost i omoguće mu da se u potpunosti posveti zdravlju, kako bi se što prije vratio svakodnevnom normalnom životu.

# GRAND PRODUKCIJA
# ŽIKA JAKŠIĆ
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