Voditelju Žiki Jakšiću iznenada pozlilo, pa završio u bolnici: Oglasila se Grand produkcija

Nakon vijesti da je voditelj i producent Žika Jakšić završio u bolnici oglasila se Grand produkcija sa saopštenjem o njegovom zdravstvenom stanju.

- Kako bismo spriječili širenje vijesti koje ne odgovaraju istini želimo da vas obavijestimo da se naš dragi kolega i prijatelj Žika Jakšić trenutno nalazi na bolničkom liječenju, nakon što mu je iznenada pozlilo. Srećom, njegovo zdravstveno stanje je stabilno i osjeća se dobro. Ljekari su optimistični i očekuje se da će nakon nekoliko dana boravka u bolnici biti pušten kući. Žika Jakšić decenijama je predan svom poslu, koji je, iako pun strasti i stvaralaštva, često i veoma zahtijevan i stresan - stoji u saopćenju.

Kako dalje navode u ovom trenutku je najvažnije da Žika dobije mir neophodan za oporavak, te mole medije da poštuju njegovu privatnost i omoguće mu da se u potpunosti posveti zdravlju, kako bi se što prije vratio svakodnevnom normalnom životu.