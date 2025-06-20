Logan Pol otkrio koliku je zaradu imao u samo jednoj godini

Logan Pol (Paul), jedna od najsvestranijih internet zvijezda današnjice, u najnovijoj epizodi svog podkasta IMPAULSIVE podijelio je s publikom fascinantan podatak: u 2017. godini ostvario je ukupnu bruto zaradu od 50 miliona dolara.
- Tokom crnog petka tri dana zaredom sam zarađivao po milion dolara dnevno - rekao je Logan dok je ugostio članove FaZe Clana.
Najveći dio te zarade dolazio je od prodaje vlastitog merchandisea, iako nije precizirao o kojim se artiklima radi. Te godine lansirao je modni brend Maverick, koji je zahvaljujući njegovoj popularnosti među mladima ostvario ogromne prodajne uspjehe. U istom periodu svakodnevno je objavljivao viralne vlogove i muzičke disstrackove koji su bilježili milione pregleda.
Vrijednost njegove imovine procijenjena na 150 miliona dolara
Procjenjuje se da Loganova ukupna imovina danas iznosi oko 150 miliona dolara, čime se svrstava među najuspješnije influensere na svijetu.
Manja zarada danas, ali i dalje zarađuje milione
Iako danas ne dostiže iste brojke kao 2017., Logan Pol i dalje je finansijski izuzetno uspješan. Prema Forbesu, tokom prošle godine zaradio je oko 10 miliona dolara, što je znatno manje nego ranije, ali i dalje impresivno.
Pored podkasta, Logan vodi nekoliko biznisa – najistaknutiji je Prime Hydration, energetsko piće koje je pokrenuo u saradnji s kolegom i rivalom KSI-jem. Brend je doživio ogroman uspjeh, ali se našao i u pravnim sporovima s konkurencijom, što je dodatno privuklo pažnju javnosti.
Također je potpisao ugovor za reality emisiju s HBO-om u kojoj će zajedno s bratom Džejkom (Jake) prikazati detalje iz svojih svakodnevnih života. Na sceni WWE-a ostvario je zapažene nastupe, uključujući i timsku borbu uz legendarnog Džona Sinu (John Cena).
Džejk Pol: Još veća zarada od brata
Loganov mlađi brat Džejk ne zaostaje – naprotiv, prema Forbesu, u posljednjih godinu dana zaradio je čak 50 miliona dolara. Najveći dio prihoda dolazi od boksačkog meča protiv Majka Tajzona (Mike Tyson), održanog u novembru. Događaj je uživo prenosio Netflix, prvi put u historiji ove platforme.
- Netflix je prvi put odlučio prenositi taj događaj uživo, a kombinirana publika Pola i Tajzona gotovo je srušila platformu zbog prevelike posjećenosti - izvijestio je *Forbes*.
Džejk se ove godine našao na trećem mjestu Forbesove liste najplaćenijih kreatora, dok je Logan zauzeo 15. poziciju. Na vrhu liste već tradicionalno stoji MrBeast s nevjerovatnom zaradom od 85 miliona dolara.