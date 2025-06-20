Logan Pol otkrio koliku je zaradu imao u samo jednoj godini

Logan Pol (Paul), jedna od najsvestranijih internet zvijezda današnjice, u najnovijoj epizodi svog podkasta IMPAULSIVE podijelio je s publikom fascinantan podatak: u 2017. godini ostvario je ukupnu bruto zaradu od 50 miliona dolara. - Tokom crnog petka tri dana zaredom sam zarađivao po milion dolara dnevno - rekao je Logan dok je ugostio članove FaZe Clana. Najveći dio te zarade dolazio je od prodaje vlastitog merchandisea, iako nije precizirao o kojim se artiklima radi. Te godine lansirao je modni brend Maverick, koji je zahvaljujući njegovoj popularnosti među mladima ostvario ogromne prodajne uspjehe. U istom periodu svakodnevno je objavljivao viralne vlogove i muzičke disstrackove koji su bilježili milione pregleda.

Vrijednost njegove imovine procijenjena na 150 miliona dolara Procjenjuje se da Loganova ukupna imovina danas iznosi oko 150 miliona dolara, čime se svrstava među najuspješnije influensere na svijetu. Manja zarada danas, ali i dalje zarađuje milione Iako danas ne dostiže iste brojke kao 2017., Logan Pol i dalje je finansijski izuzetno uspješan. Prema Forbesu, tokom prošle godine zaradio je oko 10 miliona dolara, što je znatno manje nego ranije, ali i dalje impresivno. Pored podkasta, Logan vodi nekoliko biznisa – najistaknutiji je Prime Hydration, energetsko piće koje je pokrenuo u saradnji s kolegom i rivalom KSI-jem. Brend je doživio ogroman uspjeh, ali se našao i u pravnim sporovima s konkurencijom, što je dodatno privuklo pažnju javnosti.