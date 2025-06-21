Nova drama: Selena Gomez i Hejli Biber se opet otpratile, fanovi sumnjaju na novi sukob

Nakon godina pokušaja da stave tačku na medijske spekulacije o rivalstvu, Selena Gomez i Hejli Biber (Hailey Bieber) ponovo su se našle u središtu pažnje – ovog puta zbog jednog klika na društvenim mrežama.

Naime, 19. juna 2025. godine fanovi su primijetili da su Selena i Hejli prestale pratiti jedna drugu na Instagramu, što je odmah pokrenulo lavinu komentara i teorija na društvenim mrežama. Ovaj potez dolazi uprkos njihovim ranijim izjavama da među njima nema nikakvih nesuglasica.

Špekulacije o napetostima između njih dvije traju godinama, uglavnom zbog Džastina Bibera (Justina Bieber) – Selenine dugogodišnje, turbulentne veze koja je završila 2018. godine. Ubrzo nakon toga, Džastin je započeo vezu s Hejli, kojom se kasnije i oženio. Nedavno su postali roditelji dječaka kojem su dali ime Džal Bluz (Jack Blues).

Zajednička podrška kao prošlost?

Iako su Selena i Hejli 2022. godine čak pozirale zajedno na jednom događaju kako bi javnosti pokazale da među njima nema sukoba, čini se da priča još nije završena. Početkom 2023. godine čak su se međusobno zapratile na Instagramu, a u nekoliko navrata su javno podržale jedna drugu. Hejli je lajkala objavu u kojoj Selena otkriva zaruke s producentom Benijem Blankom (Benny Blanco), dok je Selena uzvratila podrškom Hejlinom brendu Rhode kada je ušao u ponudu Sephore – istog lanca koji prodaje i Rare Beauty.

Međutim, posljednjih sedmica pojavili su se novi znaci napetosti. Nakon što je poznati kozmetički brend E.l.f. Cosmetics preuzeo Hejlijin brend Rhode – iako ona ostaje kreativna direktorica – Rare Beauty je već sutradan objavio fotografije Selene uz poruku: “Još uvijek tu.” Fanovi su ovu poruku odmah povezali s rivalstvom i protumačili je kao suptilnu provokaciju.

Fanovi podijeljeni – i umorni

Na društvenim mrežama uslijedili su razni komentari: "Selena je ljubomorna jer je Hailey sad bogatija", "Hejli je ta koja zavidi, Selena je uvijek bila zvijezda", "Zar još traje ova drama? Dajte više da završi".

Iako nijedna strana još uvijek nije komentarisala novonastalu situaciju, jasno je da javnost i dalje s velikim interesovanjem prati svaki njihov potez – posebno kada se odvija online.