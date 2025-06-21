Švajnštajger je prošlost: Evo s kim je Ana Ivanović uživala u romantičnoj večeri

Dok priče o razvodu od Bastijana Švajnštajgera sve glasnije odjekuju, Ana Ivanović odlučila je da pritisak s javne scene zamijeni intimnim večernjim izlaskom.

Ne sa suprugom, već sa zagonetnom plavušom.

Na Instagramu njene prijateljice Sare Ripmaster Džonson osvanuo je kadar koji je momentalno izazvao buru komentara: Ana, u romantičnom ambijentu restorana, obučena u elegantnu satensku haljinu, sa nježnim osmijehom i zagonetnim pogledom, djeluje opušteno i srećno.

A ispod slike natpis: "Moj sastanak večeras!"

Malo kasnije, Ana je i sama podijelila trenutak sa večere i dodala kratak komentar:

"Provela sam divno veče sa prijateljima", prenosi Kurir.

Ipak, fanovima nije promaklo da je njena pratnja bila isključivo ženska, i to baš u trenutku kada se sve više priča o aferi bivšeg njemačkog fudbalera sa tajanstvenom Bugarkom Silvom.

Ko je zapravo Sara Ripmaster Džonson sa kojom je Ana uživala u večeri?

Riječ je o poslovnoj ženi iz Čikaga, majci dvoje djece i pasioniranoj sportistkinji.

Iako nije poznata javnosti, njen profil na mrežama otkriva da se bavi prodajom, posjeduje brend sportske odjeće i važi za ženu od povjerenja u svijetu Ane Ivanović.

U trenucima kada joj je brak pod znakom pitanja, čini se da Ana utjehu i podršku nalazi upravo u svom ženskom krugu. I to uz večere pod svećama, uz smijeh, priče i bez ijedne sjenke Bastijana.