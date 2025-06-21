Bodybuilderica "žena Hulk" pronađena mrtva u svom stanu, ubijena čekićem

Profesionalna bodybuilderica Zunilda Hoyos Mendez, poznata i pod nadimkom "Žena Hulk", pronađena je mrtva u iznajmljenoj kući na Costa del Solu.

Partner pronađen mrtav

Njen partner, 46-godišnji Jarrod Gelling, također je pronađen mrtav u istoj kući.

Policija je izvijestila da je tijelo Zunilde pronađeno s povredama koje ukazuju na nasilnu smrt čekićem dok je partnerovo tijelo pronađeno u kupatilu sa "samonanošenim ubodnim ranama", zbog čega se pretpostavlja da je riječ o samoubistvu što će potvrditi obdukcija.

Zunilda, koja je također koristila ime Amy, nestala je nekoliko dana nakon što je doputovala iz Dubaija. Prema izjavama članova porodice, par je imao problema u vezi, a Zunilda je planirala razvod zbog problema u odnosu.

Njena rodica je izjavila da je ona namjeravala pomoći Jarrodu nakon operacije koljena te da je planirala otići na takmičenje u Portugal, nakon čega se namjeravala vratiti u Kolumbiju i donijeti odluku o razvodu.

Porodica preminule bodybuilderke je Jarroda opisala kao nervoznog te su istakli da je mogao loše podnijeti njen zahtjev za razvod.

Pokrenuta istraga

Policija je pokrenula istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti tragičnog događaja. Ukoliko se potvrdi da je riječ o slučaju porodičnog nasilja, to bi bio već treći takav slučaj u provinciji Malaga ove godine.

Zunilda je bila istaknuta u svijetu bodybuildinga, osvojivši drugo mjesto na NPC Worldwide Latin American Championships 2021. godine, a imala je i značajan broj pratilaca na društvenim mrežama i platformama za sadržaj.

Njen trener Branden Rey oprostio se od nje emotivnom porukom: "Imali smo samo 17 dana do velikog nastupa. Počivaj u miru, Amy."

Prijatelji i kolege izražavaju duboku tugu zbog gubitka jedne od najmoćnijih i najinspirativnijih sportašica u ovom sportu.