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Kidman i Urban na fudbalskoj utakmici: Pozirali u dobrom raspoloženju

Sjedim na njihovim krevetima i razgovaramo o ličnim stvarima, rekla je Kidman

Kidman i Urban. AP

A. O.

22.6.2025

Popularna glumica Nikol Kidman (Nicole Kidman) i Kit Urban (Keith) jučer su svoje poslijepodne proveli u Nešvilu (NashVilleu) na utakmici Svjetskog klupskog prvenstva između američkog tima Los Anđeles FC-a (Angeles) i tuniskog Esperans Spotiva (Esperance Sportive).

Ona je ovaj put zasjala u modnoj kombinaciji gdje se odlučila za elegantnu bijelu haljinu sa suptilnim srebrenim cvijetnim detaljima. Ipak, privukla je pažnju prisutnih i uz diskretnu šminku. Njen partner se odlučio za opušteniju kombinaciju i to kariranu košulju sa podvrnutim rukavima i poderane traperice.

Njih dvoje su djelovali prilično opušteno i sretno neprestano se smješkajući i razgovarajući jedno s drugim dok su promatrali igru.

Inače, Kidman je u nedavnom intervjuu za Allure progovorila o odnosu s kćerkama Sandej Roz (Sunday Rose) i Fejt Margaret (Faith).

Tom prilikom je istakla koliko joj znači njihova bliskost i svakodnevna komunikacija.

- Vrlo smo bliske. Sjedim na njihovim krevetima i razgovaramo o ličnim stvarima. Mogu im biti vodič, ali u našem odnosu postoji međusobno poštovanje granica. Ako mi žele reći da ušutim, mogu. Sviđa mi se kakav odnos imamo – istakla je slavna glumica.

Iako je Nikol poznata po brojnim ulogama ona je poručila da nema interes da glumi sa suprugom.

- Skupa smo u životu, ali ne moramo biti i u seriji. Naš život je već show - kazala je u intervjuu za People.

Na pitanje da li bi glumila u projektu u kojem bi se sve njezine dosadašnje uloge spojile u jednu, odgovorila je kroz smijeh: "To je urnebesno. Bila bih za. Znate da sam spremna probati sve. Volim ono što radim i uvijek sam malo uzbuđena zbog toga."

Na filmskom festivalu SXSW u martu, gdje je promovisala svoj novi film Holland, Nikol je najavila da se planira povući iz glume na neko vrijeme: "Prošle godine bila sam puno aktivnija. Ove godine imam Holland i Nine Perfect Strangers, a nakon toga uzimam ostatak godine slobodno."

# KEITH URBAN
# KĆERKE
# NICOLE KIDMAN
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