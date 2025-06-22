Kidman i Urban na fudbalskoj utakmici: Pozirali u dobrom raspoloženju

Ona je ovaj put zasjala u modnoj kombinaciji gdje se odlučila za elegantnu bijelu haljinu sa suptilnim srebrenim cvijetnim detaljima. Ipak, privukla je pažnju prisutnih i uz diskretnu šminku. Njen partner se odlučio za opušteniju kombinaciju i to kariranu košulju sa podvrnutim rukavima i poderane traperice.

Popularna glumica Nikol Kidman (Nicole Kidman) i Kit Urban (Keith) jučer su svoje poslijepodne proveli u Nešvilu (NashVilleu) na utakmici Svjetskog klupskog prvenstva između američkog tima Los Anđeles FC-a (Angeles) i tuniskog Esperans Spotiva (Esperance Sportive).

Njih dvoje su djelovali prilično opušteno i sretno neprestano se smješkajući i razgovarajući jedno s drugim dok su promatrali igru.

Inače, Kidman je u nedavnom intervjuu za Allure progovorila o odnosu s kćerkama Sandej Roz (Sunday Rose) i Fejt Margaret (Faith).

Tom prilikom je istakla koliko joj znači njihova bliskost i svakodnevna komunikacija.

- Vrlo smo bliske. Sjedim na njihovim krevetima i razgovaramo o ličnim stvarima. Mogu im biti vodič, ali u našem odnosu postoji međusobno poštovanje granica. Ako mi žele reći da ušutim, mogu. Sviđa mi se kakav odnos imamo – istakla je slavna glumica.

Iako je Nikol poznata po brojnim ulogama ona je poručila da nema interes da glumi sa suprugom.

- Skupa smo u životu, ali ne moramo biti i u seriji. Naš život je već show - kazala je u intervjuu za People.