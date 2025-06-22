Izazvala buru na javnoj sceni: Fati Vaskez – život, karijera i kontroverza s Lamineom Jamalom

Fatima “Fati” Vaskez Dosantos (Vazquez) rođena je 29. avgusta 1995. godine u Galiciji, Španija. Iako je započela profesionalni život kao stjuardesa u španskoj aviokompaniji „Vueling“, vrlo brzo se okrenula internetu – najprije YouTubeu, a zatim i drugim platformama – te izgradila vlastiti brend kao influenserica i content kreatorica.

Izdala knjigu

Fati je prvi put skrenula pažnju 2016. godine, kada je pokrenula YouTube kanal. Njen sadržaj je u početku uključivao svakodnevne vlogove, izazove i lične priče. S vremenom je sakupila više od 1,1 milion pretplatnika na YouTubeu i stotine hiljada pratilaca na Instagramu. Pridružila se i TikToku, a neko vrijeme bila je aktivna i na OnlyFansu.

Jedan od najvažnijih trenutaka u njenoj karijeri bio je izdavanje knjige “Y que vengan a por mí” (2020), u kojoj otvoreno govori o traumama iz mladosti, vršnjačkom nasilju i mentalnom zdravlju. Knjiga je naišla na solidan prijem u Španiji, jer je osvijetlila teme koje su i dalje često tabuizirane.

U junu 2025., španski i međunarodni mediji buknuli su fotografijama Fati i Laminea Jamala (Yamal), 17-godišnjeg nogometaša Barcelone i španske reprezentacije, na zajedničkom odmoru u Italiji. Snimljeni su kako lete helikopterom, voze jet ski i provode vrijeme na luksuznim lokacijama.

Brzo su se pojavile glasine o navodnoj vezi, izazvavši veliku buru zbog razlike u godinama. Neki su korisnici društvenih mreža čak optužili Fati za “neprimjerenu vezu s maloljetnikom”, iako nije bilo konkretnih dokaza o vezi, a Jamal i Fati su zjavili da su samo prijatelji i da su na putovanju u društvu više osoba.

Fati je nakon toga primila desetine prijetnji smrću, uvreda i mizoginih komentara.