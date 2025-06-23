Anđelina i Bred u istom gradu: Slučajnost ili provokacija

Bivši supružnici Anđelina Đoli (Angelina Jolie) i Bred Pit (Brad Pitt) ponovo su se našli u istom gradu, u Njujorku, što je izazvalo dodatne špekulacije u javnosti.

Pit se u metropolu uputio s jasnim ciljem – promocija njegovog novog filma "F1". Đolin dolazak, međutim, ostavlja više prostora za nagađanja.

Prema izvorima za "News Nation", Anđelina je već ranije najavljivala preseljenje u Njujork, ali nije naišla na željeni prijem, zbog čega se vratila u Los Anđeles.

Isti izvor tvrdi da bi njen sadašnji dolazak mogao biti namjeran potez s ciljem stvaranja neprijatnosti, posebno u jeku pravnih sporova koje bivši par vodi oko starateljstva i imovine.