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NAPET SUSRET

Anđelina i Bred u istom gradu: Slučajnost ili provokacija

Isti izvor tvrdi da bi njen sadašnji dolazak mogao biti namjeran potez

Anđelina i Bred. Instagram

S. B.

23.6.2025

Bivši supružnici Anđelina Đoli (Angelina Jolie) i Bred Pit (Brad Pitt) ponovo su se našli u istom gradu, u Njujorku, što je izazvalo dodatne špekulacije u javnosti.

Pit se u metropolu uputio s jasnim ciljem – promocija njegovog novog filma "F1". Đolin dolazak, međutim, ostavlja više prostora za nagađanja. 

Prema izvorima za "News Nation", Anđelina je već ranije najavljivala preseljenje u Njujork, ali nije naišla na željeni prijem, zbog čega se vratila u Los Anđeles.

Isti izvor tvrdi da bi njen sadašnji dolazak mogao biti namjeran potez s ciljem stvaranja neprijatnosti, posebno u jeku pravnih sporova koje bivši par vodi oko starateljstva i imovine.

# BRAD PITT
# ANGELINA JOLIE
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