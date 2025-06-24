Nikolina Kovač o ratu u Sarajevu: Mama krenula na posao i kaže mi "Ako krenu te svjetleće, sakrij se pored tapaciranih vrata"

Pjevačica Nikolina Kovač progovorila je o trenucima iz ranog djetinjstva koje i danas nosi u sebi. Ona je rodom iz Sarajeva.

Nikolina ponosno ističe da je Sarajka i da u srcu ima mjesta za sve.

- Sarajevo je moj grad i uvijek sa ponosom ističem da sam Sarajka i da sam odrasla na toj raskrsnici koja je možda za neki politički svijet nemoguća, ali u mom srcu, mojoj duši itekako ima prostora za sve ljude i za sve one koji dišu i razmišljaju, osjećaju prije svega na isti način kao ja. Ja sam kao mala djevojčica sa pet godina proživljavala ta ratna dejstva i malo sam bila na Ilidži, malo kod babe i dede u Vojkovićima, tamo gdje je bilo, da kažem, bezbjednije u tom trenutku - priča Nikolina u emisiji - Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović.

Nikolina je rano odrasla, a sve što ima duguje svojim roditeljima.

- Moram da kažem da u tim trenucima sam ja odrasla preko noći i nekako moji mama i tata su uvijek imali povjerenje u mene. Onako, obraćali su mi se sa dosta velikog povjerenja, nekako kada mi kažu to je to, to je moralo da se zna i ja sam to prihvatala. Mnogo mi je bilo nesvjesno teško u tim trenucima, ali dijete nekako sve gleda kroz ružičaste naočale. Sjećam se tog momenta, moja mama odlazi na posao i kaže mi: "Ako krenu te svjetleće", tako ih je ona nazivala, "Sakrij se pored tapaciranih vrata". Sve što sam u mom životu naučila i sve što sam zaradila, to dugujem mojim roditeljima i mojoj porodici - priznala je Nikolina.