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PJEVAČICA

Tri braka iza sebe, a Nataša Bekvalac i dalje vjeruje u pravu ljubav

Uprkos ličnim iskustvima, vjeruje u ljubav i nove početke

Nataša Bekvalac: Podržavam žene koje staju na ludi kamen ponovo. Instagram

S. B.

24.6.2025

Pjevačica Nataša Bekvalac, koja iza sebe ima tri braka, nedavno je govorila o svom stavu prema ljubavi i braku. Iako je ranije tvrdila da se ne namjerava ponovo udavati, sada ističe da podržava žene koje nakon razvoda pronađu sreću i odluče da ponovo stupe u brak. 

Nataša je priznala da je oduvijek željela brak i sreću u ljubavi, ali da joj to do sada nije pošlo za rukom kao nekim njenim koleginicama. 

Kao primjer navodi Danijelu Dimitrovsku, koja je nakon razvoda pronašla novu ljubav i nedavno se zaručila. 

- Podržavam žene koje staju na ludi kamen ponovo i koje žive ljubav, jer ja ljubav volim. Željela sam brak, ali eto nisam bila te sreće kao Danijela Dimitrovska - rekla je Bekvalac.

Natašina iskrenost pokazuje da, uprkos ličnim iskustvima, vjeruje u ljubav i nove početke te da poštuje one koji se usude da ponovo vole i krenu iz početka.

# PJEVAČICA
# NATAŠA BEKVALAC
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