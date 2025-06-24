Tri braka iza sebe, a Nataša Bekvalac i dalje vjeruje u pravu ljubav

Pjevačica Nataša Bekvalac, koja iza sebe ima tri braka, nedavno je govorila o svom stavu prema ljubavi i braku. Iako je ranije tvrdila da se ne namjerava ponovo udavati, sada ističe da podržava žene koje nakon razvoda pronađu sreću i odluče da ponovo stupe u brak.

Nataša je priznala da je oduvijek željela brak i sreću u ljubavi, ali da joj to do sada nije pošlo za rukom kao nekim njenim koleginicama.

Kao primjer navodi Danijelu Dimitrovsku, koja je nakon razvoda pronašla novu ljubav i nedavno se zaručila.

- Podržavam žene koje staju na ludi kamen ponovo i koje žive ljubav, jer ja ljubav volim. Željela sam brak, ali eto nisam bila te sreće kao Danijela Dimitrovska - rekla je Bekvalac.