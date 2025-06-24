Edita Aradinović: Još nisam pronašla onog pravog

Pjevačica Edita Aradinović, poznata kao jedna od najatraktivnijih žena na domaćoj estradi, priznaje da se dugo osjeća usamljeno.

Uprkos svojoj popularnosti i izgledu, još uvijek nije uspjela da pronađe partnera s kojim bi željela da provede život i zajedno ostariju.

- Sinoć sam gledala jedan ljubavni film koji me je razorio i zbog čega sam sanjala da se udajem. I onda sam se jutros probudila, gledam ovako u plafon i razmišljam... Ove godine punim 30, puno sam toga naučila, prošla, ostvarila se u svom poslu... Ne tražim od života mnogo, to sam shvatila. Dobro, tražim mnogo, nije da ne tražim, ali samo tražim, ono, svog blizanca da se pojavi. Možda se i pojavio, a da ja to ne znam - kazala je Aradinović u obraćanju putem društvenih mreža.

Partner iz snova

Edita je žena puna ljubavi i snova, koja traži partnera za zajednički, ispunjen život.

- Tražim svog saveznika, prijatelja, saputnika, neko ko gleda istim očima, a različitim, koji će imati iste sisteme vrijednosti, da na isti način odgajamo djecu... Puno djece! Dakle, želim puno djece da imamo, puno životinja, da živimo u šumi, u kući nekoj ogromnoj, sa nekim dvorištem gdje će nam dolaziti prijatelji sa djecom, bez djece, gdje ćemo se zezati. To će biti domaćinstvo ogromno - dodala je pjevačica.

Srednje godine

Sanja o domu ispunjenom ljubavlju i dobrom hranom, gdje će kuhati za porodicu.

- Uvijek bi spremali dobru hranu. Ja mnogo volim da kuham. Mislim da ću vrhunski kuhati za svoju porodicu. Želim da je taj neko nezavisan, da nije tu neka slinica, neki papučar koji ne izlazi iz ku**ce, ne želim to. Želim hrabrog, odvažnog viteza, želim domaćina, želim ludaka koji je, opet, isti kao ja. Poslije te šume da jednom godišnje idemo u našu kuću na moru što smo napravili. Gdje će sve biti na dugme, kad se umorimo od te šume - istakla je Edita na kraju, sa osmijehom na licu, a uz sve ovo napisala je: "Kriza srednjih godina".