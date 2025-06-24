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AMERIČKI GLUMAC

Čening Tejtum na tajnom odmoru u Hrvatskoj: Viđen na Braču sa svojom djevojkom

Poznat je i po humanitarnom radu.

Čening Tejtum i Inka Vilijams. Instagram

S. B.

24.6.2025

Američki glumac Čening Tejtum (Channing Tatum) viđen je jučer u Sutivanskoj luci na Braču, piše Slobodna Dalmacija. Tejtum je doputovao u društvu svoje djevojke, australske manekenke Inka Vilijams (Inke Williams), te su unajmili luksuznu jahtu. 

Njihov boravak na hrvatskom otoku bio je kratak, a još nije poznato gdje će tačno odsjesti niti koliko planiraju ostati u Hrvatskoj. Do sada nisu objavljene fotografije ili objave Tejtuma s odmora na društvenim mrežama.

Tejtum je poznat po brojnim filmskim ulogama, od plesača Tajlera (Tylera) u "Step Up" do striptizera Majkla Lana (Michaela Lanea) u serijalu "Magic Mike", koji je djelomično inspiriran njegovim životom. 

Osim glumačkih uspjeha, Tejtum je i producent i redatelj, a njegov film "Dog" iz 2022. temelji se na osobnim iskustvima. Trenutno radi na novim projektima, uključujući kriminalistički film "Roofman" i triler "Blink Twice", redateljski debi Zo Ejkravits (Zoë Kravitz).

Na Instagramu ga prati više od 17 miliona ljudi, a poznat je i po humanitarnom radu.

# GLUMAC
# CHANNING TATUM
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