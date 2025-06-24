Čening Tejtum na tajnom odmoru u Hrvatskoj: Viđen na Braču sa svojom djevojkom

Američki glumac Čening Tejtum (Channing Tatum) viđen je jučer u Sutivanskoj luci na Braču, piše Slobodna Dalmacija. Tejtum je doputovao u društvu svoje djevojke, australske manekenke Inka Vilijams (Inke Williams), te su unajmili luksuznu jahtu.

Njihov boravak na hrvatskom otoku bio je kratak, a još nije poznato gdje će tačno odsjesti niti koliko planiraju ostati u Hrvatskoj. Do sada nisu objavljene fotografije ili objave Tejtuma s odmora na društvenim mrežama.