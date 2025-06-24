Mina Kostić: Već 16 godina živim s neizlječivom bolešću, a sada me primili u Urgentni

Pjevačica Mina Kostić zabrinula je javnost nakon što je 23. juna viđena u Urgentnom centru. Svjedoci tvrde da je izgledala iscrpljeno i blijedo, a u rukama je nosila kesu punu medicinske dokumentacije i snimaka.

Neizlječiva bolest

U nedavnom intervjuu otkrila je da već 16 godina boluje od neizlječive bolesti.

- Dobila sam ulcerani kolitis prije 16 godina, poslije porođaja. To je zapaljenje debelog crijeva, 25 centimetara. Pokojni Zoran Krivokapić me posmatrao, radio mi kolonoskopiju. Mene nije sramota da pričam o tome, treba ljudi da se edukuju. Nisam mogla da dojim dijete, samo 6 mjeseci. Tada sam imala samo 40 kilograma, porodila sam se. Ja sam se porodila i Igor to zna - dodala je Mina Kostić za "FullScreen Media".

Sretno zaljubljena

Uprkos zdravstvenim izazovima, Mina ne krije da je ponovo sretna u ljubavi. Preko društvenih mreža upoznala je biznismena srpskog porekla koji živi u Americi, a s kojim planira zajedničku budućnost i porodicu.

- Pojavio se čovjek mog života. On je jedna obično neobična osoba, Beograđanin, ali živi u Njujorku, tamo radi, ima firmu, ima radnike. On je moj Kasper, moj dobri duh – rekla je Mina i dodala.

- Dugo smo zajedno, šesnaest dana. On me kontaktirao preko Instagrama, voli me već 20 godina i nije imao hrabrosti tada da mi priđe i rekla sam mu: „Zašto si mi to uradio, do sad bi imali sigurno 3 djece“. Nikad nije kasno, čim dođe, radimo na tome - istakla je pjevčaica.