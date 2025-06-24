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IRSKI BORAC

Paparazzo snimio McGregora i sad čitav svijet bruji o detalju na njegovom licu: 'Očito je dobio'

Razgovor je očito eskalirao jer je McGregor odjednom ispalio dva lijeva krošea u glavu nepoznatog muškarca

Conor McGregor. Scga

D. H.

24.6.2025

Conor McGregor, jedan od najpopularnijih MMA boraca ili bivših boraca - jer se čovjek dugo nije borio - ponovno je u središtu pisanja medija zbog svog ponašanja. McGregor je fizički nasrnuo na goste u jednom noćnom klubu u Ibizi prije 7 dana. Na snimci koju je objavio poznati britanski tabloid The Sun, vidi se kako McGregor u, kako to engleski mediji opisuju - "zloglasnom noćnom klubu Pacha", nešto prije šest sati ujutro prošlog utorka, razgovara s muškarcem koji stoji ispod njega.

Razgovor je očito eskalirao jer je McGregor odjednom ispalio dva lijeva krošea u glavu nepoznatog muškarca. Napadnuti gost gubi ravnotežu i pada unazad, a snimka se ubrzo prekida.

Sad isti tabloid donosi fotografije, a samim time i novu priču. Naime, Conor je snimljen na svojoj jahti, po prvi put nakon incidenta koji je odjeknuo svijetom, kako sjedi s masnicom ispod lijevog oka, a uz to pleše sa svojom zaručnicom Dee Devlin.

"McGregor se smjestio na privatnoj jahti s Devlin u španjolskoj prijestolnici zabave. Par je viđen kako pleše cijelo popodne i dijele poljupce i razmjenuju nježnosti u marini. No, na McGregorovom licu, koji nije viđeno nakon svojih neuspjeha usred tjedna, mogao se vidjeti očiti crveni trag koji nalikuje nečem poput masnice", navodi autor The Sun-a i dodaje novo otkriće:

"Čini se da je Notorious primio dva udarca u šokantnom incidentu. Očevidac je za The Sun rekao da je "osoba koju je udario" udaljena iz kluba dok je McGregor nastavio tulumariti.

Za spomenuti kako je Notorious pobijedio u 22 od svojih 28 profesionalnih borbi, ali nije ušao u oktagon još tamo od poraza u revanšu od Dustina Poiriera u srpnju 2021. Za to vrijeme Conor partija, tuče se u izlascima i najavljuje velike stvari, ali od tih stvari nema ništa. 

# IRSKA
# CONOR MCGREGOR
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