Pjevačica progovorila o bolnoj temi: Nisam mogla ni da hodam

Pjevačica Tijana Dapčević otvoreno je govorila o svom zdravstvenom problemu s proširenim venama koje su joj izazivale oticanje i bolove u nogama.

Problem je, kako je objasnila, genetski naslijeđen, jer su proširene vene prisutne i u njenoj porodici — kod majke, bake i tetki.

- Ovo je trebalo da uradimo prije godinu dana, ja ne znam šta ti čekaš - ispričala je Tijana šta joj je rekao doktor kada se javila sa tim problemom, te dodala.

- Imala sam krofne na nogama. To je ono kad popusti zid, a u jednom trenutku je popustio zid, i ja sam to okarakterisala da imam krofne na nogama, ali to nije bio jedini problem. To svakome ko je normalan prođe kao da te pecnuo komarac, bukvalno, ali ja nisam normalna - ispričala je pjevačica.

Tijana se podvrgla operaciji, nakon koje već nekoliko godina nema tegoba.

- Skinula sam sa leđa jedan ogroman problem, prvenstveno zdravstveni, a poslije i estetski, i sad mogu da nosim i kratke suknje, rekla je.