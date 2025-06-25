Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZDRAVSTVENI PROBLEMI

Pjevačica progovorila o bolnoj temi: Nisam mogla ni da hodam

Imala sam 115 kg na porođaju, kazala je Tijana

Dapčević: Skinula veliki problem s leđa. Instagram

S. B.

25.6.2025

Pjevačica Tijana Dapčević otvoreno je govorila o svom zdravstvenom problemu s proširenim venama koje su joj izazivale oticanje i bolove u nogama.

Problem je, kako je objasnila, genetski naslijeđen, jer su proširene vene prisutne i u njenoj porodici — kod majke, bake i tetki.

- Ovo je trebalo da uradimo prije godinu dana, ja ne znam šta ti čekaš - ispričala je Tijana šta joj je rekao doktor kada se javila sa tim problemom, te dodala.

- Imala sam krofne na nogama. To je ono kad popusti zid, a u jednom trenutku je popustio zid, i ja sam to okarakterisala da imam krofne na nogama, ali to nije bio jedini problem. To svakome ko je normalan prođe kao da te pecnuo komarac, bukvalno, ali ja nisam normalna - ispričala je pjevačica.

Tijana se podvrgla operaciji, nakon koje već nekoliko godina nema tegoba.

- Skinula sam sa leđa jedan ogroman problem, prvenstveno zdravstveni, a poslije i estetski, i sad mogu da nosim i kratke suknje, rekla je. 

Ovaj zdravstveni problem joj se javio nakon trudnoće kada se ugojila 45 kilograma.

- Imala sam 115 kg na porođaju i tu su počele da se dešavaju promjene na nogama, zaključila je Dapčević.

# ZDRAVLJE
# PJEVAČICA
# TIJANA DAPČEVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.