Bred Pit konačno otkrio istinu o svojoj seksualnosti

Slavni holivudski glumac Bred Pit (Brad Pitt) otvoreno je govorio o svojoj seksualnosti, otkrivši da nikada nije imao intimno iskustvo s muškarcima, iako su godinama kružile razne špekulacije.

- Znaš, nikad nisam imao gej iskustvo - rekao je glumac u podkastu kod Šeparda (Shepard).

- Malo sam zakasnio s tim, ali da jesam – ne bi ti bio taj - našalio se Pit, obraćajući se voditelju. Dodao je da bi voditelj bio tek "14. ili 15. na redu" kad bi imao takva iskustva.

- Neću se hvaliti, ali morat ćeš da se dobro pripremiš za mene - odgovorio je 50-godišnji Šepard u istom tonu.

U emotivnom intervjuu dotakao se i najtežeg perioda svog života – razvoda od Anđeline Đoli.

Nakon kraha njihove veze, Pit je pronašao spas u zajednici Anonimnih alkoholičara, gdje je, kako kaže, dobio priliku da se iscijeli kroz iskrene razgovore i međusobnu podršku.

- Mislim da su to jednostavno nevjerovatni muškarci koji dijele svoja iskustva, svoje mane, svoje pogrešne korake, svoje želje, svoje boli i puno humora uz to. Mislim da je to bilo zaista posebno iskustvo.