Rialda Karahasanović u suzama: Preminula joj voljena osoba

- Hvala, nano moja, za sve uspomene, priče, lekcije koje zauvijek nosim sa sobom. Ti se sad odmori i budi mirna. Mi jesmo tužni jer tvoje mjesto ne može niko da zamijeni iako svi kažu da 92 godine nije mala stvar. Nama je malo i da je bilo 192. Volimo te zauvijek. Nedostaješ zauvijek, čuvaj nas - napisala je ona uz njihovu zajedničku fotografiju.

Ova tužna vijest dolazi nedugo nakon jedne od najsretnijih faza u njenom životu, nedavno je postala majka. Sa svojim partnerom, 11 godina starijim biznismenom, dobila je kćerku i često ističe kako joj je majčinstvo potpuno promijenilo pogled na život.

U ranijim intervjuima naglašavala je da je odluku o majčinstvu donijela kada je osjetila da je za to emotivno i mentalno spremna.

- Kad god ti osjetiš da treba je pravo vrijeme. To je tvoja odluka i svaka čast svakoj ženi jer nije lako. A ako ne budeš spremna i to je okej. Meni je trebalo 32 godine da se odlučim na jedno i nigdje zakasnila nisam. Žene danas rađaju i u četrdesetim - rekla je tada Rialda.