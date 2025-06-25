Pojavile se fotografije Didijevih zaliha iz vile: Pronađena droga, 900 lubrikanata i 200 bočica baby ulja

Na jednom od posljednjih ročišta ozloglašenog muzičkog mogula Šona Didija Kombsa (Sean Diddy Combs) prikazane su fotografije, koje se sada šire društvenim mrežama, a riječ je o njegovoj vili, odnosno šta je tamo pornađeno.

Tokom istrage, FBI je u Los Anđelesu pronašao enormnu zalihu baby ulja i lubrikanata, u martu prošle godine, a fotografije su prikazane kao dokaz reperovog "swingerskog" načina života.

Reper ih je uglavnom držao u različitim prostorijama u vili: u ladicama i ormarićima, ali i u kutijama koje podsjećaju na kutije s kontroliranom vlažnošću.