Pojavile se fotografije Didijevih zaliha iz vile: Pronađena droga, 900 lubrikanata i 200 bočica baby ulja

Na jednom od posljednjih ročišta ozloglašenog muzičkog mogula Šona Didija Kombsa (Sean Diddy Combs) prikazane su fotografije, koje se sada šire društvenim mrežama, a riječ je o njegovoj vili, odnosno šta je tamo pornađeno.
Tokom istrage, FBI je u Los Anđelesu pronašao enormnu zalihu baby ulja i lubrikanata, u martu prošle godine, a fotografije su prikazane kao dokaz reperovog "swingerskog" načina života.
Reper ih je uglavnom držao u različitim prostorijama u vili: u ladicama i ormarićima, ali i u kutijama koje podsjećaju na kutije s kontroliranom vlažnošću.
U vili su pronađene i tri puške, ali mnoge je više iznenadila činjenica da je pronađeno 200 boca baby ulja i 900 boca lubrikanata.
Osim vile u Los Anđelesu, otprilike u isto vrijeme prošle godine pretresli su i njegovu vilu u Majamiju, a dokazi su prikazani na sudu 20. maja.
FBI je pronašao oružje, nekoliko kutija visokih potpetica koje obično nose egzotične plesačice, kao i donji veš, bočice baby ulja i lubrikanta te razne vrećice pune narkotika. Većina predmeta seksualne prirode navodno je korištena za posluživanje njegovih zloglasnih zabava.
U sudnici su prethodno čuli slikovita svjedočenja o divljim zabavama prošlog mjeseca. Njegova bivša djevojka Kejsi Ventura (Cassie Ventura) otkrila je da ju je reper tjerao na takozvane "seks maratone", koji su potaknuti drogama. Također je tvrdila da su se zabave održavale na sedmičnom nivou, a najduža zabava je trajala četiri dana.
Podsjećamo, Pi Didi izjasnio se da nije kriv za optužbe i trenutno se suočava s potencijalnom doživotnom kaznom zatvora.