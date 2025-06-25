Bezos i Sančez stigli u Veneciju na višednevno svadbeno slavlje

Osnivač Amazona Džef Bezos (Jeff Bezos) i njegova vjerenica, novinarka Loren Sančez (Lauren Sánchez), stigli su u Veneciju, gdje će naredna tri dana provesti na raskošnim proslavama povodom svog vjenčanja – uprkos protivljenju lokalnog stanovništva.

Luksuzno vjenčanje

Očekuje se da će tokom sedmice oko devedeset privatnih aviona sletjeti na okolne aerodrome, dovodeći brojne poznate ličnosti iz svijeta šou-biznisa, politike i finansija na događaj koji mnogi već nazivaju "vjenčanjem vijeka". Prema procjenama, cijena proslave kreće se između 40 i 48 miliona eura.

Par je viđen kako ulazi u ekskluzivni hotel Aman, smješten na Velikom kanalu, gdje će boraviti i brojni slavljenici.

Proslave počinju u četvrtak navečer okupljanjem u dvorištu crkve Madonna dell'Orto, srednjovjekovnog zdanja u živopisnoj četvrti Kanaređo, poznatoj po noćnom životu. Informaciju je potvrdio izvor blizak organizatorima.

Bijes građana

Gradska uprava Venecije izdala je naredbu kojom se određeni dijelovi grada ograđuju i zatvaraju, kako bi slavlje bilo zaštićeno od demonstranata koji već sedmicama protestuju, upozoravajući da ovakvi događaji grad pretvaraju u zabavni park za bogate.

- Sada ovdje vlada samo jedno pravilo – novac, novac, novac, a mi smo ti koji gube. Mi, koji smo ovdje rođeni, ili moramo da se selimo na kopno ili moramo da ih molimo za dozvolu da se ukrcamo na trajekt. Oni su postali gospodari - rekla je stanovnica Venecije Nadija Rigo (Nadia Rigo).

Tačan datum i mjesto ceremonije još nisu poznati, a neki nagađaju da su Bezos i Sančez možda već sklopili brak na privatnoj ceremoniji u Sjedinjenim Američkim Državama.

Većina od oko 250 zvanica očekuje se do petka, kada će biti održana još jedna velika zabava na ostrvu San Đorđo, nasuprot Trga Svetog Marka, poznatog po zvoniku visokom 99 metara.

Ostrvo San Đorđo dom je Fondacije Cini, koja u nekadašnjem manastiru iz 11. vijeka organizuje međunarodne kulturne i političke događaje. U vrtu manastira nalazi se i veliki lavirint.

Mjere zaštite i posljednje pripreme

Ispred hotela Aman postavljen je natkriveni ponton sa bočnim platnima kako bi se gosti zaštitili od znatiželjnih pogleda i kamera.

Završno slavlje zakazano je za subotu, kada će se održati glavna svadbena ceremonija u jednoj od sala Arsenala – nekadašnjeg srednjovjekovnog brodogradilišta, danas pretvorenog u prostor za kulturne događaje. Arsenal se nalazi u četvrti Kastelo, na istočnom dijelu grada.

Sala je okružena vodom i nije joj moguće pristupiti s kopna kada su mostovi podignuti, pa se smatra sigurnijom opcijom od prethodno planirane lokacije – bivše srednjovjekovne vjerske škole u Kanaređu.

Bezos, izvršni predsjednik Amazona i četvrti najbogatiji čovjek na Forbsovoj listi milijardera, zaprosio je Loren Sančez 2023. godine, četiri godine nakon razvoda od Mekenzi Skot (MacKenzie Scott), s kojom je bio u braku 25 godina.

Odluka da vjenčanje organizuju baš u Veneciji slijedi primjer drugih slavnih parova, poput glumca Džordža Klunija (George Clooney) i advokatice za ljudska prava Amal Alamudin (Amal Alamuddin), koji su se ovdje vjenčali 2014. godine.