Indi Aradinović šokirala priznanjem iz prošlosti: Bio je stariji od mog oca

Pjevačica Indira Indi Aradinović još jednom je izazvala pažnju javnosti svojim kontroverznim izjavama. U nedavnom gostovanju u jednoj emisiji otkrila je da je u prošlosti bila u vezi s muškarcem koji je bio stariji čak i od njenog oca.

- Ako imaju dobar džep, onda će mlade djevojke htjeti starije. Ali spavati sa tatom ili sa dedom, malo je tužno i ružno i ne vjerujem da bi neka djevojka tako nešto poželjela. Nemojte da se bavimo takvim ženama. Ne srećem ih, ne idem tamo gdje one odlaze - rekla je Vera Matović u emisiji "Magazin In", da bi je nakon toga odmah Indi demantovala koja je potvrdila da je bila sa starijim čovjekom, kao i da joj takve veze uopšte ne smetaju, te dodala.

- Imala sam starije partnere i bila jako sretna i zaljubljena. Stariji je bio od mog oca, par godina. Tata me je dobio sa 25, znači imao je iznad tri decenije. Bila sam malo starija od Ruže Rupić koja sada ima 19 godina. Prijala mi je njegova zrelost - rekla je samouvjereno pjevačica i izazvala burne reakcije u studiju.

Također, nedavno je poručila da djevojke ponekad moraju biti ljubavnice kako bi sazrele – rečenica koja je naišla na žestoke reakcije i podijelila javnost.

Njeni stavovi i otvorenost o privatnim temama redovno izazivaju komentare, ali Indi ostaje dosljedna sebi i ne mari za osude.