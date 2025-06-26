Kejti Peri i Orlando Blum stavili tačku na vezu: Razišli se nakon deset godina

Nakon skoro deset godina veze, pjevačica Kejti Peri (Katy Perry) i glumac Orlando Bloom su raskinuli.

Njihov odnos bio je narušen već dugo zbog čega su u konačnici donijeli ovakvu odluku.

Blum je zaprosio Peri 2019. godine, a u međuvremenu su dobili kćerku Dejzi Dov (Daisy Dove).

- Naravno, Kejti je uznemirena, ali joj je laknulo što ne mora prolaziti kroz još jedan razvod, jer je to bio najgori period u njenom životu - kazao je izvor za US Weekly. Ona je od 2010. do 2011. godine bila u braku s Raselom Brendom (Russel Brand).

Bivši par već neko vrijeme živi odvojeno. Pjevačica trenutno iznajmljuje svoje imanje Westcott u Montecitu dok je na turneji.

Drugi izvor je nedavno naveo kako su se njih dvoje žestoko posvađali zbog njenog leta u svemir. On joj je tokom svađe rekao da je to bilo "blam" i da je sve izgledalo smiješno.

- To je povrijedilo njene osjećaje. Naravno da je bila povrijeđena. Zamisli da odeš u svemir, je*eni svemir i tvoj partner nije impresioniran - kazao je za Daily Mail.