Preminula Lea Masari, mjuza italijanskog filma i ikona elegancije

Legendarna italijanska glumica Lea Masari (Lea Massari) preminula je u 91. godini, u svom domu u rimskom kvartu Parioli, nakon što je duže vrijeme bila pod ljekarskim nadzorom zbog povrede.

Sahranjena je 24. juna u strogoj privatnosti, u Sutriju kod Viterba. Masari je proslavila uloga u Antonionijevom filmu "Avventura", a tokom karijere radila je s velikanima poput Serđa Leonea, Dina Rizija i braće Taviani.

Francuska publika naročito ju je cijenila, a sarađivala je s 55 reditelja, od kojih su manje od polovine bili Italijani. Na sceni je ostala upamćena i kao prva Roseta u mjuziklu "Rugantino", a na televiziji po ulogama u Veridbi i Ani Karenjini.

Iz javnosti se povukla još u 57. godini, birajući život daleko od reflektora.