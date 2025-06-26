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OTIŠLA JE TIHO

Preminula Lea Masari, mjuza italijanskog filma i ikona elegancije

Iz javnosti se povukla još u 57. godini

Lea Masari. Platforma X

S. B.

26.6.2025

Legendarna italijanska glumica Lea Masari (Lea Massari) preminula je u 91. godini, u svom domu u rimskom kvartu Parioli, nakon što je duže vrijeme bila pod ljekarskim nadzorom zbog povrede.

Sahranjena je 24. juna u strogoj privatnosti, u Sutriju kod Viterba. Masari je proslavila uloga u Antonionijevom filmu "Avventura", a tokom karijere radila je s velikanima poput Serđa Leonea, Dina Rizija i braće Taviani.

Francuska publika naročito ju je cijenila, a sarađivala je s 55 reditelja, od kojih su manje od polovine bili Italijani. Na sceni je ostala upamćena i kao prva Roseta u mjuziklu "Rugantino", a na televiziji po ulogama u Veridbi i Ani Karenjini.

Iz javnosti se povukla još u 57. godini, birajući život daleko od reflektora.

# LEA MASARI
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