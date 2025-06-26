Jelena Karleuša progovorila o novom dečku, Tošić je ponovo proziva na Instagramu

Mediji su je zasuli pitanjima o novoj vezi s košarkašem Nikolom Jovanovićem, ali i o komentaru bivšeg supruga Duška Tošića, koji je nedavno izazvao buru na društvenim mrežama.

Jelena Karleuša sinoć je nastupila u jednom beogradskom klubu, a prije izlaska na binu progovorila je o najaktuelnijim temama iz svog privatnog života.

- Mislim da se čitavom Balkanu, da ne kažem šta, od moje ljubavne priče... Ne znam zašto neko želi uopšte da sluša o svemu tome. Nisam sigurna da sad želim da pričam generalno na temu muškaraca. Rekla sam i ponoviću: "Ajde da pričamo o muškarcima kad jedan bude stajao pored mene." Do tada, jedna žena koja stoji pred vama sa roze kosom i gola u kristalima, interesantnija je od svake teme i priče o nekom muškarcu - rekla je Karleuša na pitanje o Nikoli i nastavila.

- Ja sam žena koja je došla u fazu kada muškarci mogu da budu kao snek, kao nekakva grickalica, kao kikiriki. Ne moraju da budu stalno jelo koje može da dosadi, ali kao neka interesantna slana ili slatka grickalica, zašto da ne - rekla je Karleuša.

Na Instagramu Duška Tošića nedavno se pojavila poruka upućena Jeleni Karleuši, u kojoj je aludirao na njen novi ljubavni život.

- Plaćaš klince da bi bili s tobom - napisao je Tošić u objavi.