Vjenčanje godine okuplja zvijezde: Bezos i Sanchez slave u Veneciji

Utjecajne osobe iz politike, biznisa i šoubiza ovih dana se okupljaju u Veneciji na raskošnom vjenčanju Džef Bezosa (Jeffa Bezosa) i Loren Sančez (Lauren Sanchez). Ceremonija je zakazana za petak, a slavlje će trajati nekoliko dana uz 200 zvanica.

Nakon što su uživali na jahti u Hrvatskoj, Bezos i Sančez su privatnim helikopterom stigli u Veneciju, gdje borave u luksuznom hotelu "Aman na Canalu Grande". Među prvim uzvanicima bila je Ivanka Trump sa suprugom Džaredom Kušnerom (Jaredom Kushnerom) i djecom, viđena na tradicionalnoj vožnji venecijanskim brodom.

Modna dizajnerica Dajan fon Firstenberg (Diane von Fürstenberg), Kori Gembel (Corey Gamble), dečko Kris Džener (Kris Jenner), te biznismen Džef Vilki (Jeff Wilke) sa suprugom također su među gostima. Na svadbi se očekuju i Karli Klos (Karlie Kloss), Kim i Kloi Kardašijan (Khloe Kardashian), Eva Longoria, Opra Vinfri (Oprah Winfrey) i mnogi drugi.

Venecija je ovih dana centar pažnje svjetske elite koja slavi novu bračnu zajednicu.