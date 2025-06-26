Samra Menzilović za "Dnevni avaz": Influenseri su prodali privatnost

Samru Menzilović teško je svesti na samo jednu ulogu. Nekadašnja misica, novinarka, TV voditeljica, danas je uspješna influenserica, poduzetnica i – kako često sama ističe – prvenstveno majka.

U razgovoru za „Dnevni avaz“, Samra je govorila o tome kako balansira različite uloge, gdje crpi snagu i kako izgleda život žene koja je odlučila biti svoja – uprkos očekivanjima društva. Istakla je da je kao voditeljica imala siguran posao, prihode, bila je sigurna u tom finansijskom smislu, ali onda je odlučila uraditi korak dalje.

Bez straha

- Nekako, zarada je došla preko mreža kasnije, ja sam već izgrađeno ime u javnom svijetu. Iza mene je karijera od 20 godina. I kad sam napustila svijet medija, bilo je straha šta ako sve propadne, ali ne bojim se. Imam obrazovanje i svoje znanje – kazala je Menzilović.

Dodala je i da je bila ime i prije svega ovoga, tako da se ni u jednom trenutku ne boji ako bi sve stalo.

- Uvijek imam plan B, poduzetnica sam. Imam svoj brend, ali opet imam zaista iza sebe mnogo rada, tako da i kada bi sve sada se ugasilo, ja se ne bojim za sebe – ispričala je Menzilović.

Osvrnula se i na to da je danas svako influenser, jer im je dosadno u životu pa žele probati sve.

Mnogi se razočaraju

- Tačno kada se uđe na Instagram, vi vidite ko se ovim poslom bavi na pravi način. Vidite s kim sarađuje i sa kojim brendovima radi. Imate i ove koji misle da je tu brza zarada, da se ništa ne radi, a novac dolazi, pa se razočaraju. Na kraju nisu svi ni predodređeni da budu influenseri – navodi Menzilović.

Dodala je i to da se kod nje neće vidjeti porodični ručkovi, bajramske sofre i slike s putovanja, ali to ne znači da toga nema, već da jednostavno neke stvari treba da ostanu van društvenih mreža.

Uloga majke

Pored posla i uloge influenserice, njena uloga, možda jedna od najljepših, jeste i uloga majke.

- Mnogo influensera je prodalo privatnost. Porodicu sam sklonila od očiju javnosti. Kćerku sam tek kada je napunila 18 godina pitala da li žele da se slikamo i kakvi su njeni uslovi. Tek tada sam je i objavila. Meni jeste teže jer je moj kontent baziran na Samru Menzilović, a ne Samru Menzilović i porodicu. Mada, moj doseg profila raste zahvaljujući meni, a ne porodicama – kazala je Menzilović.