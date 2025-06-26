Video / Ruža Rupić o 10 godina karijere: Prezasitila sam se svega, nekada je estrada bila normalnija i kulturnija

Pjevačica i influenserica Ruža Rupić obilježila je deset godina od početka svoje karijere objavljivanjem nove pjesme Tip top, koju je – kako kaže – poklonila svojoj publici u znak zahvalnosti za dugogodišnju podršku.

Govoreći o deceniji iza sebe, Ruža ističe da se mnogo toga promijenilo:

– Više mi se dopadala estrada tada. Bila je zdravija, kulturnija, normalnija. Danas imam osjećaj da je sve otišlo u pravcu koji mi se baš i ne sviđa. Ne postoji više granica šta je u redu, a šta nije – sada je sve „okej“, i to je ono što me najviše odbija – priznaje ona.

Dodaje da ju je sve počelo zamarati:

– Umorila sam se od svega i više nisam znala jesam li pošla ili sam došla.

Od samog početka Ruža je bila prisutna i na društvenim mrežama i u muzičkom svijetu, ali kako sada priznaje, neke stvari su možda bile preuranjene:

– Svoju prvu pjesmu objavila sam sa samo 14 godina, a ona uopšte nije bila prikladna za dijete tog uzrasta. Tek sada to razumijem. Tada mi nije bilo jasno zašto dobijam toliko kritika i prozivki. Da sam bila malo slabija, vjerovatno bih tada odustala – iskreno je zaključila Ruža.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal AVAZ TV.