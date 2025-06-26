Emina Jahović otvoreno o braku s Mustafom: Bez strasti, ali bez kajanja

Emina Jahović i turski pjevač Mustafa Sandal razveli su se 2018. godine, nakon zajedničkog života i dvoje sinova. Iako se dugo nagađalo o razlozima razvoda, Emina je tek kasnije otkrila da u braku nije bilo strasti te je naglasila da se ne kaje što brak nije opstao.

Bez strasti

- Nikada se nisam pokajala što sam se razvela i hvala Bogu da je tako bilo. Savjetujem ženama da dobro razmisle, pogotovo kada su djeca u pitanju, jer možda bi željeli da se razvedu iz nekih glupih razloga – rekla je Emina.

- Moj razvod nije bio glup, ali nije bio ni neki nenormalan razlog. Niko nikog nije prevario ili slično, jednostavno su se stvari ugasile. Imala sam 35 godina, da sa 35 godina pristaneš da živiš u braku koji nema tu strast i tu snagu... Nije samo do strasti. Najmanje govorim o fizičkoj strasti, da se oboje trude na isti način, da su oboje kompatibilni u svemu kod nas se to nekako poremetilo. I prije nego što sam se razvela, to je krenulo tri godine prije toga - otkrila je pjevačica.

Nova partnerica

Nakon razvoda, oboje su nastavili svojim putem i imali nove partnere. Mustafa se posljednjih godina skrasio kraj mlađe partnerice Melis, s kojom redovno dijeli zajedničke trenutke na društvenim mrežama.

Melis, koja je od njega mlađa čak 20 godina, nedavno mu je javno čestitala rođendan emotivnom porukom, podgrijavši glasine o skorom vjenčanju.

- Možda si imao druge prije mene, ali sve nas je to pripremalo za danas, moj Kito... Sretan rođendan, buduće prezime - napisala je uz zajednički video, šaljući jasnu poruku da njihova veza ide ka ozbiljnim koracima.