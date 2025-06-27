Na vidjelo izašlo novo silovanje: Australska voditeljica optužila repera Pi Didija

Najveće suđenje u muzičkoj industriji ulazi u svoju završnu fazu u Njujorku. Šon Kombs (Sean Combs), poznatiji pod umjetničkim imenom Pi Didi (P. Diddy), optužen je za brojne seksualne prekršaje, trgovinu ljudima i organizirani kriminal.

Ukoliko bude osuđen, očekuje ga doživotni zatvor.

Kombs se suočava i s nizom građanskih tužbi, a čak 120 žena i muškaraca optužuje ga za zlostavljanje ili seksualno zlostavljanje.

Nedavni slučaj iz Austrije također je izašao na vidjelo. TV voditeljica Keti Stajninger (Kathi Steininger) optužuje Kombsa da je silovao nakon koncerta 2000. godine. U intervjuu za Puls 24, ispričala je da je pokušala obaviti intervju s reperom na zabavi nakon koncerta. Navodno joj je ponudio piće koje sadrži drogu za silovanje na spoju ili sličnu supstancu. Silovanje se potom dogodilo u turnejskom autobusu.

- Imala sam 19 godina kada sam silovana. Posljedice me opterećuju cijeli život. Tada sam bila djevojčica, uplašena i nisam imala pojma kome da se obratim. Danas sam odrasla žena i znam da se ovdje radi o pravdi. Ono što mi je učinjeno nije ispravno. Također znam da oni koji mi šalju poruke mržnje ne znaju činjenice. Često koriste lažne profile. Ja sam projekcijsko platno za njihovu mržnju. Njihovi komentari mnogo više govore o njima nego o meni - kaže za Der Standard.