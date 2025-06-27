Princ Vilijam shrvan zbog Kejt Midlton: Cure zabrinjavajući detalji iz palače

Iza uglađene fasade britanske kraljevske tradicije odvija se mnogo intimnija i osjetljivija drama. Izvori bliski porodici Vindzor potvrđuju da princ Vilijam prolazi kroz izuzetno emotivno zahtjevan period dok se njegova supruga, Kejt Midlton, i dalje bori s posljedicama liječenja raka.

Njegovo iznenadno nepojavljivanje na prestižnom događaju u Askotu nije samo iznenadilo javnost, već je izazvalo lavinu nagađanja i uzdrmalo već uhodani kraljevski raspored. Prema riječima upućenih, ovo nije bio puki logistički nesporazum, već ozbiljan pokazatelj koliko je teret koji princ trenutno nosi postao težak.

Iznenadno povlačenje

Kejt se nedavno počela polako vraćati javnim nastupima, a pojavljivanja na svečanostima "Trooping the Colour" i "Garter Day" ulila su nadu da je na putu oporavka. Ipak, njeno iznenadno povlačenje iz Askota – doslovno u posljednjem trenutku – pokazalo je da njeno zdravstveno stanje još uvijek zahtijeva poseban oprez. Taj neočekivani razvoj situacije teško je pogodio i princa Vilijama.

Planirano je da se bračni par zajedno pojavi u kraljevskoj povorci, ali je sve promijenjeno u zadnji čas. Kejt se povukla bez najave, a Vilijam je hitno premješten u kočiju s kraljem Čarlsom Trećim i kraljicom Kamilom – što su mnogi odmah protumačili kao znak ozbiljnosti situacije.

- Srijeda je bila poziv na buđenje, a ne izolovan slučaj“, rekao je izvor blizak palati – rečenica koja snažno odjekuje među kraljevskim krugovima. I dok princ nastavlja s ispunjavanjem svojih zvaničnih dužnosti, jasno je da mu je trenutno prioritet emocionalno i fizičko zdravlje njegove supruge - piše El Cierre.

„Princ je potpuno posvećen zaštiti Kejt“, tvrdi jedan porodični prijatelj. „Njegova javna uloga je trenutno u drugom planu – sada je prije svega suprug.“ Iako emocije ne pokazuje javno, izvori navode da je Vilijam pod velikim emotivnim pritiskom.

Kraljevska komentatorica Ejlsa Anderson, bivša glasnogovornica kraljice Elizabete Druge, pohvalila je Kejt zbog njene suzdržanosti i mudrosti. Dodala je da je porodica naučila važnu lekciju – ne treba žuriti s njenim povratkom u javnost. Nekada osjetljiva ravnoteža između kraljevskog protokola i porodičnih potreba sada se jasno nagnula u korist privatnog života. „Ono što je sada važno nije raspored, već Kejtino zdravlje“, rekao je jedan od saradnika.

Kraljevska pojavljivanja

I dok je javnost možda očekivala ljeto puno kraljevskih pojavljivanja, izvori sada otvoreno priznaju da će ih biti vrlo malo. „Iznenadilo bi me da Kejt vidimo više od dva ili tri puta do kraja ljeta“, izjavio je jedan dobro upućen izvor.

Ono što se u početku činilo kao samo jedna otkazana obaveza, sada se pokazuje kao odraz dublje i trajnije stvarnosti: Kejtin oporavak još traje, a s njim se neizbježno mijenja i život princa Vilijama. Sada, više nego ikada, njegova uloga je – podrška, prisutnost i strpljenje, prenosi Dnevno.hr.